Шведские медики обнаружили новое переносимое клещами заболевание

Список болезней, которые переносят клещи, может пополниться новой болезнью — бабезиозом. Об этом рассказала старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон.

Врачи предупредили дачников и всех отдыхающих на природе, что бабезиоз — это инвазивное, трансмиссивное заболевание животных и человека, оно вызывает симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, в том числе повышенную температуру и ломоту, пишет ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

Специалист уточнила, что для достаточно здорового человека заболевание не опасно и пройдет само по себе, однако паразиты могут оставаться в организме несколько лет, а при недостаточно сильной иммунной системе может наступить даже летальный исход.

Чтобы защитить себя от бабезиоза, следует использовать общие правила защиты от клещей. Следует носить одежду, максимально закрывающую тело, заправленные в сапоги длинные штаны и не забывать осматривать себя после прогулок, чтобы быстро удалить с тела клещей.

26 июня сообщалось, что ученые из Астонского университета (Великобритания) пришли к выводу, что мухи, обитающие в больницах, распространяют бактерии, невосприимчивые к антибиотикам.