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В Москве раньше срока проснулись гадюки и божьи коровки

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Фото: TASS/Lino Mirgeler/dpa
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Гадюки вышли из спячки раньше срока в Москве и ближнем Подмосковье вследствие аномально теплой погоды в конце февраля – начале марта, сообщили «Известиям» в пресс-службе национального парка «Лосиный Остров» 12 марта.

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Пресмыкающиеся распространены практически на всей территории Московской области, а также в «Лосином Острове».

«Мы призываем граждан не относиться к змеям жестоко и не убивать их. При встрече со змеями самое оптимальное — тихонько отойти, не создавая у животного чувства опасности», — заявил директор «Лосиного Острова» Рустам Якубов.

Гадюка обыкновенная числится в списке редких животных и занесена в Красную книгу Московской области. За расправу над гадюкой грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Помимо гадюк, из-за теплой погоды раньше срока проснулись бабочки и божьи коровки, которые обычно
спят до апреля.

Ранее 12 марта начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил, что в Москве наблюдается настоящее нашествие енотов. В Центре реабилитации диких животных их уже десять.

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