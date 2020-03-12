Весеннюю охоту на неделю раньше откроют в Саратовской области

Весенняя охота в Саратовской области стартует на неделю раньше обычного срока. Ситуация связана с теплой погодой.

О раннем начале охоты сообщил региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. В южной зоне весенняя охота откроется 21 марта. В северной зоне добывать пернатую дичь можно будет с 28 марта, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Сезон охоты продлится десять дней.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области завершился сезон охоты на пушных животных. Охотники должны предоставить информацию о добытых зверях региональной службе природопользования и охраны окружающей среды до 20 марта.