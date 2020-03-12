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Астраханских охотников обязали отчитаться о добытой пушнине

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В Астраханской области завершился сезон охоты на пушных животных. До 20 марта охотники должны предоставить региональной службе природопользования и охраны окружающей среды сведения о добытых зверях.

В случае нарушения срока подачи отчета будет наложен штраф в размере от 500 рублей до 4 тыс. рублей. Повторное нарушение правил охоты в течение года увеличит сумму штрафа до 5 тыс. рублей. Также это является основанием для изъятия охотничьего ружья или лишения права на охоту.

«Астрахань-24» пишет, что в 2020 году более 100 человек привлекли к ответственности за поданные не вовремя сведения по итогам сезона охоты на водоплавающую, степную, полевую и болотно-луговую дичь.

3 марта сообщалось об официальном завершении зимней охоты в Ульяновской области. Охотников обязали сдать разрешения на добычу ресурсов.

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