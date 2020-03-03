Сезон зимней охоты завершился в Ульяновской области

В Ульяновской области официально завершился сезон зимней охоты. Все охотники должны сдать разрешения на добычу ресурсов.

По данным министерства природы и цикличной экономики, с 1 марта в регионе нельзя охотиться на пушных зверей, а также вести пассивную охоту на кабанов. Об этом сообщает 1ul.ru. Сезон весенней охоты стартует в третью субботу апреля. В течение 10 дней жители Ульяновской области смогут отстреливать пернатую и боровую дичь.

Кроме того, с 20 по 25 апреля в министерстве будут распределять разрешения на добычу диких копытных животных путем жеребьевки. Желающие принять участие в охоте должны подать заявление в адрес ведомства до 2 апреля.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в рамках регулирования численности животных было разрешено отстрелять 198 волков и 526 шакалов.