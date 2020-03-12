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Эксперт рассказал о нашествии енотов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Настоящее нашествие енотов наблюдается в Москве, в Центре реабилитации диких животных их уже десять, сообщил «РИА Новости» начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

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«Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали. Они милые, но по факту кроме внешности больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется», — рассказал он.

По словам Бурмистрова енот завезен в Россию из Америки и в последние 10 лет животные стали встречаться в лесах на юге страны. А вот в Москве в мороз в лесу енот не выживает, но в городе всегда найдет теплый подвал, в котором зверь может отсидеться в морозы. О всех животных, замеченных в городе, обычно на горячую линию сообщают жители города.

По мнению специалиста не стоит поддаваться на забавный внешний вид енота — это довольно опасное животное, которое может нанести глубокие укусы.

«Алгоритм такой же, как с безнадзорной собакой: не надо подходить, не надо провоцировать. Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, он может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял», — отметил Бурмистров.

Он добавил, что в перечень животных, запрещенных к содержанию частными физическими лицами, енот не входит, то есть его можно держать как домашнего питомца.

12 февраля московские спасатели провели спецоперацию и сняли енота с дерева. Инцидент произошел в районе дома № 47 на Измайловском шоссе. Зверек залез на высоту третьего этажа. Сидел на дереве и не мог слезть вниз.

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