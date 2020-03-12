Эксперт рассказал о нашествии енотов в Москве

Настоящее нашествие енотов наблюдается в Москве, в Центре реабилитации диких животных их уже десять, сообщил «РИА Новости» начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали. Они милые, но по факту кроме внешности больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется», — рассказал он.

По словам Бурмистрова енот завезен в Россию из Америки и в последние 10 лет животные стали встречаться в лесах на юге страны. А вот в Москве в мороз в лесу енот не выживает, но в городе всегда найдет теплый подвал, в котором зверь может отсидеться в морозы. О всех животных, замеченных в городе, обычно на горячую линию сообщают жители города.

По мнению специалиста не стоит поддаваться на забавный внешний вид енота — это довольно опасное животное, которое может нанести глубокие укусы.

«Алгоритм такой же, как с безнадзорной собакой: не надо подходить, не надо провоцировать. Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, он может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял», — отметил Бурмистров.

Он добавил, что в перечень животных, запрещенных к содержанию частными физическими лицами, енот не входит, то есть его можно держать как домашнего питомца.

12 февраля московские спасатели провели спецоперацию и сняли енота с дерева. Инцидент произошел в районе дома № 47 на Измайловском шоссе. Зверек залез на высоту третьего этажа. Сидел на дереве и не мог слезть вниз.