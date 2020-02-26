Пес их знает: кто в ответе за бездомных собак на улицах города

В Красноярском крае зарегистрирована уже вторая смерть предположительно от укусов бродячих собак. В случившемся обвиняют руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры города. При этом, как сообщил «Известиям» председатель Общественной палаты Красноярска, у чиновника даже не было полномочий на работу с безнадзорными животными — власти края так и не выпустили соответствующий документ. Кто должен отвечать за гибель людей и в чем причина трагедий — выясняли «Известия».

Кто крайний?

Инциденты, связанные с бездомными псами, по словам жителей, происходят в Красноярске регулярно. В январе 2019 года на территории производственной базы нашли искусанного животными мертвого сторожа, в феврале было обнаружено еще два трупа со следами укусов. Следственный комитет возбудил дело в отношении «неустановленных должностных лиц администрации района», а затем под стражу заключили и руководителя муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка. С тем, что проблему бездомных собак необходимо решать, в городе согласны все, а вот с методами — нет.

— По разным данным, у нас на улицах от 5 до 10 тыс. безнадзорных собак находится. Они действительно заполонили город — и в центре, и на окраинах. Сегодня нашли тело мужчины в Ленинском районе со следами укусов. Экспертиза по выяснению причины смерти еще не проведена, полномочия и средства на отлов и содержание собак Красноярск не получил, но Петрюка берут под стражу и вменяют ему халатность , — рассказывает «Известиям» председатель Общественной палаты города Сергей Волков.

пес Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Справка «Известий» Доказательств, что во всех перечисленных случаях причиной смерти были собаки, до сих пор нет. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Общие принципы обращения с животными, и домашними, и бездомными, были установлены в законе еще в 2018 году. Конкретизировать их должно было постановление правительства РФ. Оно появилось в 2019 году. Документ на четыре страницы фактически дублировал положения закона и указывал, что сам порядок осуществления деятельности по обращению с животными должен устанавливать уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. Там, в свою очередь, должны были передать полномочия муниципалитетам. Но на этом этапе в Красноярском крае возникли сложности.

Согласно постановлению правительства Красноярского края, все мероприятия по работе с бездомными собаками должно проводить министерство экологии и рационального природопользования края. Для того, чтобы такие полномочия получило местное самоуправление, необходим дополнительный закон. Его, по словам председателя Общественной палаты Красноярска, в городе так и не дождались.

Специалисты полагают, что даже с учетом наличия документа и доказательств гибели людей от нападения собак, обвинять в этом администрацию проблематично. И причина в самих положениях законов, которые или не конкретизированы, или противоречат друг другу.

Ответственное лицо

Установить виновных сложно уже потому, что нет четкого определения, какая собака является безнадзорной. В законе об ответственном обращении говорится, что владелец животного — физическое или юридическое лицо, которому животное принадлежит на праве собственности. Как именно должно быть закреплено это право собственности — не ясно. Ни обязательного чипирования, ни регистрации питомцев в какой-то единой базе до сих пор нет. Выходит, безнадзорной может стать любая собака, владелец которой отошел от нее на пару метров и сказал «не мое». Найти того, кто возьмет за четвероногого ответственность, почти невозможно.

пес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Принятие отраслевого закона (498-ФЗ. — Ред.) должно было повлечь изменения в административном, уголовном, гражданском кодексе. В Гражданском кодексе сейчас есть норма, связанная с безнадзорными животными, но под ними подразумеваются животные, имеющие материальную ценность. Например, коза, которая отвязалась от колышка и вышла на улицу. Нашедший ее должен поставить в известность полицию или органы местного самоуправления, и либо передать власти, либо содержать у себя, пока не найдется владелец. И если он не объявляется, то через шесть месяцев право собственности перейдет к этому человеку. К бездомным собакам тоже пытаются применять эту норму, но она не работает. Безнадзорная собака никому не нужна. Попытки приписать ее органам местного самоуправления — просто трактовки закона, — рассуждает Игорь Молоков, один из основателей интерната для бездомных животных «Республика Друг».

Нездоровый конфликт

Формально и закон об ответственном обращении с животными, и постановление правительства подразумевают несколько мероприятий в отношении безнадзорных животных. Отлов, стерилизацию, вакцинацию, помещение в приют и, если животные не проявляют агрессии, возвращение их «на прежние места обитания». На деле чаще всего процедуры сводится к программе отлов–стерилизация–возврат , поскольку ресурсов на то, чтобы помещать всех животных в приюты, нет, как и способов точно определить, агрессивная ли собака.

Автор цитаты «Бродячих животных по закону, можно сказать, приравняли к дикой фауне. Ответственность за содержание фактически была снята. Их отлавливают, ставят метки, вакцинируют и отпускают. При этом вакцинация действует всего год, а закон гласит, что второй раз уже отмеченная собака отлову не подлежит. Выходит, уже через год в городе оказывается собака с множеством заболеваний», — говорит Евгений Ильинский, эксперт Центра правовой зоозащиты.

Такая ситуация, кроме всего прочего, может подтолкнуть к нарушению закона и местную администрацию, уверены в центре.

пес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Пример Красноярска — не единственный, когда чиновников обвиняли в халатности. Обеспечить стерилизацией безопасность на улицах невозможно, местные власти боятся, что их привлекут к ответственности за нападения на людей, и, пытаясь показать эффективность работы, могут идти на уничтожение бродячих животных , — полагает президент организации Ольга Ильинская.

Эксперт опасается, что если на федеральном уровне так и не появится дополнительная законодательная надстройка, то это приведет к тому, что чиновники просто будут лоббировать отказ от закона, который мог бы задавать курс на гуманное отношение к животным.