Бездомная пропасть: почему откладывается открытие приютов для животных

Всего 27 регионов подготовили нормативную базу, которая позволит им выполнять новый закон об ответственном обращении с животными, сообщили «Известиям» в правительстве РФ. В остальных даже эта работа еще не завершена. Хотя уже с 1 января вся страна должна была перейти на схему работы с безнадзорными собаками и кошками «Отлов–стерилизация–вакцинация–выпуск». Стерилизовать, сделать прививки и чипировать животных необходимо в муниципальных приютах. Вот только в большинстве субъектов РФ они до сих пор отсутствуют. Этой проблемой по депутатскому запросу уже занялась Генпрокуратура, рассказали «Известиям» в надзорном органе.

Без приюта

В конце 2018 года Госдума приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Отдельные его положения, в числе которых пункт о необходимости создания приютов, вступили в силу с 1 января 2020 года. Закон категорически запрещает отстреливать безнадзорных собак и кошек за исключением случаев, когда животное страдает от тяжелого неизлечимого заболевания. Тогда умерщвление должно происходить гуманным способом в спецучреждении. Неагрессивных и здоровых животных нужно стерилизовать и отпускать в привычную среду.

Однако в большинстве регионов до сих пор не появились приюты, в которых стерилизуют собак и кошек, поэтому животные продолжают беспрепятственно бегать по улицам городов. Общее количество таких беспризорников никто не считал. Нет понимания и того, сколько стране необходимо приютов. В Минприроды «Известиям» ответили, что работают над этими вопросами. Как сообщили «Известиям» в Росстате, учтено 5134 юридических лица, деятельность которых связана с «услугами по уходу за домашними животными, такими как содержание и дрессировка». Отдельная статистика для приютов не предусмотрена.

Бездомная пропасть Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сейчас в стране построено 23% от необходимого количества приютов. В трети регионов нет вообще ни одного такого учреждения.

Некоторые регионы еще не разработали нормативно-правовую базу для организации приютов. На сегодняшний день только 27 субъектов выполнили эту работу, рассказали «Известиям» в правительстве РФ.

Как снежный ком

Количество бездомных животных в некоторых регионах страны пока несопоставимо с мощностями имеющихся и проектируемых приютов, выяснили «Известия». Так, в Оренбургской области, по примерным подсчетам управления ветеринарии регионального минсельхоза, зарегистрировано 15–20 тыс. безнадзорных животных. При этом в субъекте есть только три частных приюта на 100–150 особей.

— Муниципальных и государственных приютов нет, и в ближайший год их строительство еще не начнется, — рассказал «Известиям» начальник управления ветеринарии минсельхоза Оренбургской области Андрей Кордюков.

Этот год уйдет на подготовку проектно-сметной документации, кроме того, необходимо найти деньги на строительство приютов и содержание животных. Одно учреждение, рассчитанное на 3 тыс. собак, обойдется в 30–40 млн рублей, отметил Андрей Кордюков. Стоимость временного размещения одного животного (которое нужно подготовить к выпуску на волю) обойдется региону в 8 тыс. рублей. Пожизненное содержание будет стоить 40 тыс. рублей в год. В 2020 году регион планирует потратить на бездомных животных 15 млн рублей.

Руководство Оренбургской области считает, что проблему не решить даже строительством приютов.

Бездомная пропасть Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Есть вопросы, связанные с идентификацией животных. Сегодня владелец не обязан регистрировать своих питомцев, поэтому он не несет за них ответственность. Эта проблема так и не решена на федеральном уровне. Люди будут выбрасывать животных до тех пор, пока чувствуют свою безнаказанность. Вопрос обязательного чипирования животных отложен на июль 2028 года. То есть в ближайшие восемь лет мы будем вынуждены принимать животных, которых подкинут недобросовестные владельцы, — заключил Андрей Кордюков.

В Симферополе сейчас строится приют примерно на 200 особей. На данный момент для завершения проекта не хватает ветеринарной клиники. На вопрос «Известий» о том, сколько в республике бездомных животных, в госкомитете ветеринарии Крыма ответили, что таких данных нет, и посоветовали обратиться в крымскую региональную общественную организацию «Верный друг». Руководитель этой организации Людмила Милованова рассказала, что сейчас у них в приюте содержатся 200 животных, мест понадобится намного больше.

— У нас в Крыму три года действовала своя региональная программа стерилизации — ею занималась наша организация. Теперь нам это делать запрещено — такие функции возложены только на государственные приюты. Собаки приносят потомство дважды в год, по шесть щенков зараз. Можно сделать вывод, сколько новых собак нас ждет, — сказала Людмила Милованова.

Стреляют по-прежнему

Как рассказала «Известиям» председатель общественной организации «Русдог» Мария Белоусенко, во многих регионах животных по-прежнему ловят и усыпляют. Средств на программу «Отлов–стерилизация–вакцинация–выпуск» у них нет.

— Догхантерами становятся подрядные организации, которым вынуждена платить сама администрация муниципалитета, — подчеркнула Мария Белоусенко.

В некоторых регионах отловленных животных держат в непригодных условиях. Сразу несколько зоозащитных организаций среди таких проблемных субъектов назвали Якутию, где ситуация осложняется суровыми погодными условиями.

Бездомная пропасть Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

— В Якутии в крещенские морозы было минус 35, а вольеры уличные. По разнарядке на одну голову предназначено 30 г сена и техническая горячая вода. То есть собаки там заранее обречены на гибель, — отметила президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.

В правительстве Республики Саха (Якутия) на вопросы «Известий» о приютах не ответили.

От бездомных собак, которые собираются в стаи, продолжают страдать жители городов. По данным управления ветеринарии минсельхоза Оренбургской области, в регионе за последний год было зарегистрировано 6 тыс. пострадавших от укусов животных.

Подключилась прокуратура

Мария Белоусенко отметила, что сегодня не существует четких требований к приютам. На их создание не выделяются средства из федерального бюджета, но этот вопрос сейчас активно обсуждается.

— Даже если бы они и были, у регионов нет понимания, как работать с бездомными животными, — пояснила она.

Минприроды начало формировать экспертную группу по вопросам обращения с бездомными животными. В ведомстве «Известиям» сообщили, что сейчас созданы два отдела, которые осуществляют функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой области. Правительство поручило Минприроды оказать регионам методическую помощь при подготовке необходимых проектов нормативно-правовых актов и провести мониторинг выполнения этой работы.