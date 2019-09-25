Кот индентификации: Минсельхоз просят ускорить учет домашних животных
Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев. Эти документы призваны регламентировать обязательный учет животных, включая кошек и собак. С этим вопросом на парламентском часе в Госдуме 25 сентября к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратятся представители фракции «Единой России». Как заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, комитет готов подключиться к разработке документов, которые должны были появиться еще несколько лет назад. В министерстве «Известиям» сообщили, что законопроект уже разработан, и в октябре его планируется внести на рассмотрение правительства.
Без розовых очков
В среду глава Минсельхоза в рамках правительственного часа расскажет депутатам о ходе реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». Перед выступлением Дмитрия Патрушева парламентарии сообщили «Известиям», что к ведомству у них есть немало вопросов.
— В сельском хозяйстве России сегодня есть реальные положительные тенденции в сторону развития. С другой стороны, нельзя всё рассматривать через розовые очки и не говорить о проблемах, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
По словам единоросса, одним из вопросов, требующих скорейшего решения, является идентификация домашних животных.
— Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы всё это было прописано в законе, и он был прямого действия. Думаю, заняться его разработкой должно и правительство, и Госдума, — пояснил парламентарий, подчеркнув, что тема совершенствования ветеринарного законодательства стоит в повестке дня нижней палаты, где для этих целей уже создана специальная комиссия.
При этом понимания, каким именно должен быть реестр животных, которые находятся в приютах, и как будут учтены дикие и опасные питомцы, проживающие в квартирах, сегодня нет, заявила «Известиям» член фракции ЕР Ольга Тимофеева. Ранее на теме идентификации было много спекуляций и фейковых новостей, отметила она. Например, сообщалось, что процедура учета будет платной. Однако, как заверила «Известия» депутат, ни о чем подобном речи не идет.
— Просто животные должны быть идентифицированы, вакцинированы. Нужно знать, безопасно ли животное, — пояснила она.
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», положения которого направлены на регулирование вопросов маркирования и учета животных, уже разработан, сообщили «Известиям» в Минсельхозе.
— Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами Госветслужбы и аттестованными специалистами путем представления в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии информации о маркированном животном, — уточнили в министерстве. — При этом законопроектом предусматриваются дифференцированные сроки введения учета начиная с 2021-го и заканчивая 2028 годом в зависимости от вида животного. Маркирование животных согласно законопроекту является прерогативой их владельцев.
Законопроект планируется к внесению на рассмотрение правительства в октябре, добавили в ведомстве.
Молочная проблема
У других фракций ГД также есть серьезные вопросы к ведомству Дмитрия Патрушева. ЛДПР, например, беспокоит необходимость более активной поддержки отечественных производителей и снижение цен на молоко.
— В этом году цены стабилизировались, но, на наш взгляд, нужно сделать всё, чтобы они снижались. Возможно, для этого сельхозпроизводителям необходимы дополнительные дотации, — считает первый зампред руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин.
Также либерал-демократов интересует развитие мелиоративного комплекса страны: в каком формате будет вестись эта работа и какие земли будут вовлечены в оборот. А вот справороссов, в свою очередь, волнует проблема низкой фондовооруженности сельского хозяйства.
— Негативную роль тут сыграла отмена постановления правительства «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Документ давал определенные преференции нашему машиностроению и позволял эффективно решать проблемы селян, что, в свою очередь, давало высокие налоговое поступления в бюджет, — объяснил первый зампред руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
По его словам, когда правительство отказалось от постановления, количество техники, которая поступает на село, значительно уменьшилось. При этом в целом отрицать успехи Минсельхоза сложно, отметил депутат. Россия уже закрыла все внутренние потребности в птице и свинине, по которым даже выходит на экспорт.
Положительно оценивают работу министерства и в КПРФ, однако коммунисты сетуют, что правительство по-прежнему экономит на сельском хозяйстве.
— Утверждена новая программа по комплексному развитию сельских территорий. Несмотря на это, мы не видим ее финансирования в проекте бюджета. Вместо этого мы наблюдаем сопротивление Минфина и экономического блока, — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Беспокоит КПРФ и увеличение площади брошенных земель, которая выросла более чем на 237 млн га, добавил он. Депутат подчеркнул, что для решения этой проблемы необходима специальная федеральная программа. Это мнение, по его словам, разделяет и агарный комитет ГД, и сам Минсельхоз.