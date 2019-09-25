Кот индентификации: Минсельхоз просят ускорить учет домашних животных

Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев. Эти документы призваны регламентировать обязательный учет животных, включая кошек и собак. С этим вопросом на парламентском часе в Госдуме 25 сентября к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратятся представители фракции «Единой России» . Как заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, комитет готов подключиться к разработке документов, которые должны были появиться еще несколько лет назад. В министерстве «Известиям» сообщили, что законопроект уже разработан, и в октябре его планируется внести на рассмотрение правительства.

Без розовых очков

В среду глава Минсельхоза в рамках правительственного часа расскажет депутатам о ходе реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». Перед выступлением Дмитрия Патрушева парламентарии сообщили «Известиям», что к ведомству у них есть немало вопросов.

— В сельском хозяйстве России сегодня есть реальные положительные тенденции в сторону развития. С другой стороны, нельзя всё рассматривать через розовые очки и не говорить о проблемах, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

политика Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По словам единоросса, одним из вопросов, требующих скорейшего решения, является идентификация домашних животных.

— Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию . Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы всё это было прописано в законе, и он был прямого действия. Думаю, заняться его разработкой должно и правительство, и Госдума, — пояснил парламентарий, подчеркнув, что тема совершенствования ветеринарного законодательства стоит в повестке дня нижней палаты, где для этих целей уже создана специальная комиссия.

Справка «Известий» Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии». В 2016 году Минсельхоз утвердил перечень питомцев, в который вошли кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки. Однако эти нормы до сих пор не действуют, так как подзаконные акты не приняты. Ранее важность идентификации объяснялась тем, что недобросовестные владельцы могут отказываться от питомцев, а также уходить от ответственности, если животное нанесло ущерб имуществу или здоровью других граждан.

При этом понимания, каким именно должен быть реестр животных, которые находятся в приютах, и как будут учтены дикие и опасные питомцы, проживающие в квартирах, сегодня нет, заявила «Известиям» член фракции ЕР Ольга Тимофеева. Ранее на теме идентификации было много спекуляций и фейковых новостей, отметила она. Например, сообщалось, что процедура учета будет платной. Однако, как заверила «Известия» депутат, ни о чем подобном речи не идет.

— Просто животные должны быть идентифицированы, вакцинированы. Нужно знать, безопасно ли животное , — пояснила она.

кот Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», положения которого направлены на регулирование вопросов маркирования и учета животных, уже разработан, сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

— Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами Госветслужбы и аттестованными специалистами путем представления в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии информации о маркированном животном, — уточнили в министерстве. — При этом законопроектом предусматриваются дифференцированные сроки введения учета начиная с 2021-го и заканчивая 2028 годом в зависимости от вида животного. Маркирование животных согласно законопроекту является прерогативой их владельцев.

Законопроект планируется к внесению на рассмотрение правительства в октябре, добавили в ведомстве.

Молочная проблема

У других фракций ГД также есть серьезные вопросы к ведомству Дмитрия Патрушева. ЛДПР, например, беспокоит необходимость более активной поддержки отечественных производителей и снижение цен на молоко.

— В этом году цены стабилизировались, но, на наш взгляд, нужно сделать всё, чтобы они снижались. Возможно, для этого сельхозпроизводителям необходимы дополнительные дотации, — считает первый зампред руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин.

Также либерал-демократов интересует развитие мелиоративного комплекса страны: в каком формате будет вестись эта работа и какие земли будут вовлечены в оборот. А вот справороссов, в свою очередь, волнует проблема низкой фондовооруженности сельского хозяйства.

— Негативную роль тут сыграла отмена постановления правительства «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Документ давал определенные преференции нашему машиностроению и позволял эффективно решать проблемы селян, что, в свою очередь, давало высокие налоговое поступления в бюджет, — объяснил первый зампред руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

кот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, когда правительство отказалось от постановления, количество техники, которая поступает на село, значительно уменьшилось. При этом в целом отрицать успехи Минсельхоза сложно, отметил депутат. Россия уже закрыла все внутренние потребности в птице и свинине, по которым даже выходит на экспорт.

Положительно оценивают работу министерства и в КПРФ, однако коммунисты сетуют, что правительство по-прежнему экономит на сельском хозяйстве.

— Утверждена новая программа по комплексному развитию сельских территорий. Несмотря на это, мы не видим ее финансирования в проекте бюджета. Вместо этого мы наблюдаем сопротивление Минфина и экономического блока, — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.