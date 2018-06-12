Редкое зверство

В Госдуме в скором времени будет рассматриваться законопроект, который запрещает содержание диких зверей в домашних условиях, а также делает обязательной регистрацию некоторых видов животных. Документ был рекомендован к принятию профильным комитетом 7 июня. Пока закон не принят, россияне могут держать в квартире крокодилов и чуть ли не выгуливать леопарда на детской площадке. При этом купить экзотическое животное в нашей стране можно не только легально, но и без особых усилий. Портал iz.ru изучил законодательную базу и узнал, почему торговля экзотами в интернете цветет пышным цветом.

На коротком поводке

Законопроект, который планируется рассмотреть в середине июня, должен поставить точку в спорах о том, можно ли держать диких животных дома. Документ предлагает полный запрет содержания опасных зверей, таких как тигры, крокодилы, медведи, леопарды и прочие, у частных лиц. Полный перечень животных, которых отныне будет запрещено держать дома, прописывается в законе.

wild1 В интернете продают и кенгуру, и пингвинов, и крокодилов Фото: depositphotos/transnirvana

Владельцев потенциально опасных питомцев обяжут проходить регистрацию. Заниматься учетом экзотических зверей будет Россельхознадзор. Однако нововведение затронет только тех животных, которые были куплены до 1 июля 2019 года. Также авторы законопроекта настаивают на необходимости учета бойцовых собак, о чем говорится уже не первый год. Выгуливать псов опасных пород можно будет только в наморднике и на поводке.

Нынешние правила содержания животных, как опасных, так и вполне безобидных, отличаются излишним гуманизмом к хозяевам. В тюрьму попадают только продавцы зверей, которые были отловлены браконьерами. Если же экзотическое животное родилось в неволе, то продать и купить его можно безо всяких законодательных барьеров. Именно поэтому на бесплатных площадках объявлений можно с легкостью найти десятки объявлений о продаже диковинных зверей. Ассортимент поражает своим разнообразием.

Например, детеныша пумы можно купить за 150 тыс. рублей, кенгуру продадут за 150–200 тыс. рублей, а за 600 тыс. вполне реально приобрести пингвина. Разумеется, в правилах продажи указано, что никакой ответственности за содержание животных после продажи заводчики не несут. Кроме того, в объявлениях о продаже исключительно редких зверей — бенгальских тигров и гепардов — делается пометка, что животные не являются краснокнижными. Хотя фактически покупка животных из Красной книги является уголовно наказуемым деянием.

Рядом львеночек лежит

В Минприроды полностью поддерживают запрет на содержание диких животных в ненадлежащих условиях.

— Это депутатский законопроект, который содержит отдельные нормы, соответствующие новелле большого проекта закона. Правительство внесло его в Госдуму еще в прошлом году. Мы, несомненно, поддерживаем запрет содержания диких животных в домах. Законопроект должен прийти на отзыв в правительство, Минприроды представит свои предложения по остальным нормам, — рассказал порталу iz.ru руководитель пресс-службы Минприроды России Николай Гудков.

wild2 Минприроды запретит содержание диких животных в ненадлежащих условиях Фото: Global Look Press/ZUMA/Ferrari

В конце прошлого года Минприроды подготовило поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность за незаконную торговлю особо ценными животными в интернете. В частности, планировалось расширить перечень видов, которые попадают под эти критерии.

В мае ведомство совместно с Международным фондом защиты животных (IFAW) представило доклад, посвященный проблеме киберпреступности в сфере торговли животными. Поскольку торговля живым товаром в основном осуществляется через интернет, отследить число продавцов оказалось более чем реально. В рамках исследования было обнаружено почти 900 объявлений, которые были опубликованы на 36 онлайн-площадках. Причем только на Avito приходится свыше половины всех объявлений. Кроме того, объявления активно распространяются в соцсетях, в первую очередь в Instagram и «ВКонтакте». Но торговцы стараются не ограничиваться какой-то одной площадкой, объявления дублируются на разных источниках.

wild3 Краснохвостая мартышка, живущая в московской семье, во время прогулки Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Средняя оценочная стоимость всех найденных экзотов, выставленных на продажу в сети, превышает 50 млн рублей, подсчитали исследователи. Самые популярные из экзотических животных — попугаи и обезьяны, которые кажутся обывателям более подходящими для содержания в квартире, нежели крокодилы или львы. Впрочем, последних стали активно использовать для фотосессий. Если раньше «фото с обезьянкой» было привычной услугой для любого пляжа черноморского побережья, то теперь публику интересуют куда более экзотические особи.

«Исследователи обнаружили в социальных сетях объявления, авторы которых предлагали передать клиентам на временное содержание больших кошачьих для их использования в праздничных мероприятиях. Общий объем торговли в социальных сетях в расчете на количество постов составил 13% от всего торгового оборота на российских интернет-платформах; при этом в сети Instagram было размещено 57 постов, в которых к продаже предлагались главным образом живые животные, включая представителей различных видов кошачьих и приматов», — говорится в тексте исследования.

Мода на хвосты

Спрос на экзотических питомцев появился сразу после распада Советского Союза, считает координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы WWF Наталья Дронова. При этом мода на конкретных животных с годами просто менялась: сначала были обезьяны, потом экзотические попугаи, теперь россияне увлеклись разведением крупных кошек.

wild4 Появилась мода на содержание крупных кошек Фото: depositphotos/bennymarty

— После открытия границ всегда спрос был: люди хотели держать дома диких животных. Кому-то, может быть, и было интересно наблюдать диких зверей в условиях квартиры. Всё же часто это были какие-то статусные вещи: похвалиться, что могут позволить себе держать крупную змею или львенка, — поясняет Дронова.

Некоторые владельцы действительно создают хорошие условия для питомцев. Но удается это далеко не всем: отсюда и подращенные львята, которых пытаются пристроить «наигравшиеся» хозяева.

— Найти им другие руки — большая проблема. Несколько раз нам звонили в фонд и спрашивали, не можем ли мы помочь пристроить львенка, подаренного на день рождения. Пока он маленький, с ним тискаются, а когда вырастает, он может кусаться и проявлять характер. Кормление тоже сложное: уже не горстка фарша, а полноценные большие куски мяса, — рассказывает координатор проектов WWF. По мнению Дроновой, разработанный закон в большей степени направлен на то, чтобы урегулировать эту сферу, а не столько на запрещение.

wild5 Сотрудники полиции изъяли у жителя Москвы львенка после жалоб на фотосессии с животным Фото: агентство городских новостей «Москва»

— Сейчас у нас всё, что не запрещено — разрешено, и люди могут купить себе всё, что угодно, а потом содержать в неподходящих условиях. Например, крупной кошке точно нельзя создать нормальные условия в квартире. Но условия не прописаны нигде. Даже в случаях, когда дикое животное содержится в ненадлежащих условиях в частном зоопарке или на выставке, специалисты по надзору ничего не могут сделать, потому что нигде не написано, какие условия должны быть, — отмечает специалист.

Животные, находящиеся в списке СИТЕС — Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, — могут продаваться в исключительных случаях. Наиболее редкие попадают в первое приложение. Их около 800 видов, в том числе леопарды, тигры, гориллы, шимпанзе. По правилам конвенции, которую подписали 169 государств, включая Россию, торговля определенными видами животных должна строго регулироваться во избежание катастрофических последствий. Питомники, разводящие редких животных из списка, существуют во всех странах. Однако их деятельность должна строго регулироваться.

— Действительно, в неволе стали разводить много животных. Большая часть разведенных животных — мелкие приматы, рептилии. Это альтернатива изъятию из природы, потому что животные находятся в таких условиях, что могут размножаться. Соответственно, они адаптированы, иногда ориентированы на человека, нет урона популяции в природе. Спрос всё равно будет: люди хотят держать экзотических животных дома, — добавила Дронова.

Всё же держать дома хищников опасно не только для соседей, но и для владельцев. Достаточно вспомнить трагическую историю семьи дрессировщиков Берберовых, которые держали льва и пуму в квартире. Из-за потасовки между животными погиб ребенок Берберовых, а его мать получила тяжелые травмы.

wild6 Семья Берберовых со своим питомцем львенком Кингом II на прогулке, 1974 год Фото: РИА Новости/Б. Калинин

Нередки случаи, когда хищники бегают по подъездам и приводят соседей в ужас. Недавний инцидент в Нижнем Новгороде тому подтверждение. В конце прошлого года жителя одного из домов застали на прогулке с леопардом. Мужчину с экзотическим зверем засняли камеры видеонаблюдения: хищник шел на поводке по детской площадке. Позднее региональные СМИ выяснили, что хозяин животного был ранее судим и имеет справку о недееспособности по психическому расстройству. Документов на животное у владельца не оказалось. Впрочем, никто не знает, сколько еще людей с психическими расстройствами держат в квартирах опасных зверей, но при этом имеют нужные бумажки и, соответственно, не нарушают закон.

Впрочем, если документ всё-таки будет принят, остается неясным, что станет со всеми многочисленными экзотическими животными, которые уже содержатся дома у россиян. Эксперт WWF считает, что единственным разумным выходом будет оставить их у владельцев. В противном случае граждане начнут массово усыплять редких любимцев.

— Животных, которые уже содержатся в частных домах, в случае принятия закона следует оставить в этих руках. Иначе люди будут массово избавляться от экзотических зверей: пристроить их сложно, а выпустить в неволю невозможно. Нужно просто установить за этим контроль, когда всё бездумно запрещают — в итоге получается плохо, — резюмировала Дронова.