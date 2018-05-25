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Человечество уничтожило 83% диких животных

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Фото: Depositphotos
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Человек за время своего существования на Земле уничтожил 83% диких животных. Об этом пишет сайт Rodovid, посвященный проблемам экологии.

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство видов исчезли в течение последних 50 лет. По подсчетам ученых, 7,6 млрд живущих на Земле людей составляют всего 0,01% от общего числа всех живых существ. Бактерии составляют 13% от всех живых существ, а лидерами являются растения — 82%. Насекомые, грибы, рыбы и животные составляют 5% мировой биомассы.

По словам ученых, большое влияние на окружающую среду оказывает скот, который с древних времен разводит человек. 70% всех птиц на планете составляет домашняя птица, порядка 60% млекопитающих — это скот, 36% — сами люди, а оставшиеся 4% — дикие животные, пишет НСН. Также ученые отмечают, что за последние 300 лет китобойного промысла люди оставили в море лишь четверть морских млекопитающих.

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