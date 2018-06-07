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Четырех сов изъяли у уличных фотографов в Москве

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Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/M. Delpho
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Четырех ушастых сов изъяли у уличных фотографов в Камергерском переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В ходе рейда инспекторы выявили нарушителей, которые зазывали прохожих сделать фото с птицами. Было установлено, что у владельцев пернатых отсутствуют документы на животных. В результате птиц изъяли, пишет НСН.

В настоящее время совы находятся в центре передержки диких животных, их состояние оценивается как удовлетворительное.

6 июня в Госдуме поддержали законопроект о запрете держать дома диких животных. Документ предполагает ограничить возможность содержания в квартирах тигров, крокодилов, медведей, леопардов и других опасных хищников.

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