Четырех сов изъяли у уличных фотографов в Москве

Четырех ушастых сов изъяли у уличных фотографов в Камергерском переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В ходе рейда инспекторы выявили нарушителей, которые зазывали прохожих сделать фото с птицами. Было установлено, что у владельцев пернатых отсутствуют документы на животных. В результате птиц изъяли, пишет НСН.

В настоящее время совы находятся в центре передержки диких животных, их состояние оценивается как удовлетворительное.

6 июня в Госдуме поддержали законопроект о запрете держать дома диких животных. Документ предполагает ограничить возможность содержания в квартирах тигров, крокодилов, медведей, леопардов и других опасных хищников.