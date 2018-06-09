Жители многоэтажки в Москве нашли в подъезде потерявшегося каракала

В Москве жители многоэтажного дома на Кутузовском проспекте обнаружили в подъезде большого кота, забившегося в угол.

По характерным кисточкам на ушах жильцы подумали, что перед ними рысь. Позднее выяснилось, что неожиданным гостем в подъезде оказался каракал.

На вызов прибыли специалисты по отлову животных. Они успокоили потерявшегося зверя, покормили его и забрали с собой.

Каракал — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время его относили к рысям, на которых он похож внешне. Однако из-за ряда генетических особенностей каракала выделили в отдельный род.

В немецком городе Люнебах 1 июня экстренные службы поймали диких животных, которые сбежали из зоопарка. На свободе оказались два тигра, два льва, ягуар и медведь. Животных удалось обнаружить с помощью дрона.