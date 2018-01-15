Реалити-шоу с красными пандами, гепардами и ягуарунди запустили в Москве

Трансляцию из вольеров с красными пандами, гепардами и ягуарунди запустил Московский зоопарк. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, ягуарунди являются одними из самых скрытных питомцев зоопарка, и посетителям не всегда удается увидеть их. С появлением же камер все любители диких кошек смогут рассмотреть этих животных с близкого расстояния и понаблюдать за их жизнью. Красные панды выходят из домика в поисках еды уже с наступлением сумерек, а гепарды бывают активны с утра, но посмотреть на них можно во время кормления, поскольку они предпочитают прятаться в укромных уголках вольера, сообщает НСН.

Первая веб-камера в столичном зоопарке появилась еще в 2016 году, ее установили в вольере с белыми медведями, за чьей жизнью в первую неделю понаблюдали больше 500 человек. Камеры видеонаблюдения должны появиться во всех клетках Московского зоопарка до конца мая 2018 года. Прямые трансляции доступны на сайте зоопарка в разделе «О зоопарке», где нужно выбрать тему «Веб-камеры».

Ранее портал iz.ru сообщал, что нераспроданные новогодние елки стали едой и расческами для обитателей столичного зоопарка.