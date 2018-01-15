Прямой эфир

Реалити-шоу с красными пандами, гепардами и ягуарунди запустили в Москве

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трансляцию из вольеров с красными пандами, гепардами и ягуарунди запустил Московский зоопарк. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, ягуарунди являются одними из самых скрытных питомцев зоопарка, и посетителям не всегда удается увидеть их. С появлением же камер все любители диких кошек смогут рассмотреть этих животных с близкого расстояния и понаблюдать за их жизнью. Красные панды выходят из домика в поисках еды уже с наступлением сумерек, а гепарды бывают активны с утра, но посмотреть на них можно во время кормления, поскольку они предпочитают прятаться в укромных уголках вольера, сообщает НСН.

Первая веб-камера в столичном зоопарке появилась еще в 2016 году, ее установили в вольере с белыми медведями, за чьей жизнью в первую неделю понаблюдали больше 500 человек. Камеры видеонаблюдения должны появиться во всех клетках Московского зоопарка до конца мая 2018 года. Прямые трансляции доступны на сайте зоопарка в разделе «О зоопарке», где нужно выбрать тему «Веб-камеры».

Ранее портал iz.ru сообщал, что нераспроданные новогодние елки стали едой и расческами для обитателей столичного зоопарка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый пешеходный мост появится в Московском зоопарке
В Московском зоопарке пройдут Дни открытых дверей для молодоженов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017