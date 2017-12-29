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В Московском зоопарке пройдут Дни открытых дверей для молодоженов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Курашов
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В Московском зоопарке каждую субботу с января по март 2018 года будут проходить Дни открытых дверей для будущих молодоженов, где покажут свадебные площадки для проведения выездной регистрации брака. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

«Дни открытых дверей для будущих молодоженов организуют с целью предоставить каждому желающему возможность осмотреть все свадебные площадки, доступные для проведения праздника в зимний и летний период, и выбрать самую подходящую для реализации своих свадебных планов», — сказано в сообщении.

Сотрудники зоосада покажут посетителям верхний этаж «Дома Клюева» — основную площадку для проведения церемоний — и специально разработанные для молодоженов маршруты.

Также на встрече будут присутствовать специалисты ведущего свадебного агентства Москвы, которые проведут консультации с участниками мероприятия и расскажут об организации торжества.

Ранее в декабре сообщалось, что с 2018 года в Академии Московского зоопарка будут проводится курсы по уходу за экзотическими животными. Посетителей научат ухаживать за совами, игуанами, скунсами, пауками‐птицеедами, лисами, шиншиллами, мини‐пигами и другими животными, а также расскажут, почему в квартире не следует заводить енотов или ядовитых змей.

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