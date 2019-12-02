Зверские нравы: зачем приютам для животных рекомендации Минприроды

В России только по официальным данным более 400 приютов для бездомных животных и около 200 пунктов передержки. До недавнего времени их работу регулировало такое количество непрофильных нормативных документов, что в этой сфере царила полная неразбериха. Затем появился закон «Об ответственном обращении с животными», а 28 ноября 2019 года правительство России утвердило и правила для приютов, регламентирующие порядок поступления животных в приют и правила обращения с ними. Чтобы выяснить, как эти изменения отразятся на самих животных, «Известия» посетили один из столичных приютов и пообщались с теми, кто посвятил себя помощи четвероногим.

Под кем будете?

По данным портала открытых данных правительства Москвы, в столице 13 муниципальных приютов. Формально все они подчиняются организации с не слишком «зоозащитным» названием ГБУ «Автодор» (он, в свою очередь, подчиняется департаменту ЖКХ). Но, по словам волонтеров, и это лучше, чем то, что было.

Автор цитаты «До этого были частники, которые содержали животных в жутких условиях. С 2013 года пришла организация, которая хотя бы пускает волонтеров, идет на контакт, но раньше не было возможно и это. Над собаками издевались, волонтерам даже не давали кормить животных», — рассказывает волонтер Кожуховского приюта для собак.

Сегодня здесь больше 3 тыс. собак, а еще 300 кошек. На территории есть и медицинский центр, и карантин, и две площадки для выгула. Зона с вольерами делится на четыре сектора, в каждом — несколько рядов. За рядами закреплен волонтер. В одном из самых больших — 78 собак. Один человек управиться здесь не может чисто физически, поэтому чаще всего дежурят по двое. Светлана и Елена приезжают сюда по пятницам. Наводят порядок, кормят и поят собак, гуляют с ними.

приют для животных Кожуховский приют для собак Фото: IZ.RU/Кожуховский приют

Почти все волонтеры — девушки. Задачи, которые требуют физической силы, — разгрузка фургонов с кормом, опилками, медикаментами, — берут на себя штатные сотрудники. Они же кормят и поят собак в остальные дни, когда нет волонтеров. Но рук не хватает. На 3 тыс. хвостатых — всего одиннадцать работников.

— Все волонтеры работают, так что большинство приезжает в выходные. В нашем ряду мы с Леной дежурим по пятницам, еще один волонтер — в понедельник. Еще повезло, что у нас свободный график работы, а так в остальные дни собаки сидят невыгулянные. Работников осталось мало. В таких условиях о нормальной уборке вольера я и не говорю, задача — хотя бы всех накормить и напоить, — объясняет Светлана.

При этом их приют считается одним из лучших. Здесь есть свет, вода, в вольерах — опилки, чтобы обеспечить чистоту, и сено для утепления. Корм, которого всегда мало, докупают на свои средства и с помощью пожертвований.

Во многих приютах нет и этого.

Общие рекомендации

Закрепить минимальные требования к приютам должны были нормативно-правовые акты, принятые вслед за законом об «Ответственном обращении».

— Это достаточно прогрессивный закон для нынешнего состояния общественного сознания. Одновременно с ним Дума приняла постановление, которым поручала разработать подзаконные акты и указания для приютов , — рассказывает Игорь Молоков, один из основателей интерната для бездомных животных «Республика Друг». — Законопроекты долго обсуждали, я тоже участвовал и в круглых столах, и в обсуждениях в Агентстве стратегических инициатив, но, судя по тому, что получилось на выходе, правительство всё решило по-своему .

приют для животных Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Нынешние рекомендации фактически представляют собой переписанные положения закона, который они должны были конкретизировать. Из первых строк документа можно сделать вывод, что его задача — просто описать нормы, которые органы государственной власти на местах должны учесть, когда будут составлять правила для приютов.

Зоозащитники полагают, что отдавать на откуп регионам всю работу было неправильно.

Автор цитаты — Учитывая практику содержания животных, экспертное сообщество настаивало, чтобы определенные нормы прописали на федеральном уровне. В методических указаниях, например, так и осталось упоминание клеток как варианта размещения животных. В субъекте могут понять это как разрешение ставить их в любом количестве. Так и останутся стоять в четыре ряда по высоте, и фекалии из верхних будут стекать на нижние, — опасается Игорь Молоков. — Хотя бы размеры вольеров и другие отвечающие за качество жизни нормы нужно было прописать.

Тем не менее совсем бесполезными документ тоже назвать нельзя, определенный положительный эффект он даст. Как минимум методичка заставит проснуться местных руководителей.

— По крайней мере в рекомендациях определяется, что нужно заботиться о температуре, освещении, вентиляции, водоснабжении, что должны быть отдельные здания для разных нужд. Это уже прогресс, во многих субъектах ждали таких указаний из центра, чтобы выйти из анабиоза , — считает руководитель «Республики Друг».

Взгляд изнутри

Самый простой способ понять, какие еще проблемы есть в обращении с бездомными животными, — съездить в приют.

Волонтеры Кожуховского приюта своих подопечных знают отлично: корреспондента «Известий» перед знакомством с ними снабжают и курткой, и парой резиновых сапог. Как выяснилось, не зря. Ближайшие несколько часов море энергии и радости собаки будут выражать такими прыжками, что песок летит во все стороны.

Первое время, проходя мимо рядов вольеров, думаешь, что оглохнешь навсегда, но уже через несколько минут привыкаешь. Одного вида волонтеров достаточно, чтобы поднять на уши всю линию. Свободного времени у девушек нет, поэтому разговариваем в процессе работы. Сначала по расписанию выгул, потом — кормление. Площадки всего две, так что работает принцип очереди. Ряд Светланы гуляет с 11:00 до 14:00, потом идут следующие.

приют для животных Кожуховский приют Фото: IZ.RU/Кожуховский приют

Три часа и 78 собак. Выпускают их на площадки «порционно», иначе уследить за всеми невозможно, обязательно начнутся драки. Особенно в выходные, когда приезжает больше всего волонтеров и на выгул идет больше всего животных. Не так давно на глазах у одной из работниц одну из собак загрызли товарки. Ничего сделать тогда просто не успели.

Сегодня один волонтер смотрел за порядком на выгуле, второй — прибирал, пока вольеры пустовали. Рассказывая о своей работе, девушки постоянно прерываются: «Яша, ну-ка тихо!», «Кнопка — уйди!» Вокруг носится 13 мохнатых, каждого из которых волонтер помнит по имени. Играть большинство их них не умеет, так что развлекаются как могут. Кто-то, пока мы общаемся, осторожно грызет мой ботинок, кто-то аккуратно тащит из угла совок. Обычно достаточно одного замечания или клички, чтобы безобразник всё понял. Шалость моментально прекращается. Многие здесь не просто понимают человека, но и знают команды. И Боня, и Яник отлично ходят на поводке. Волонтеры уверены, что раньше они жили дома. И в этом главная беда приюта.

Само это место подразумевает, что его миссия будет выполнена, когда приют можно будет закрыть. Потому что всех четвероногих просто заберут новые хозяева. Но пока это абсолютная утопия. Животных, конечно, забирают, но еще больше привозят. И не только служба отлова, но и нерадивые хозяева.

Автор цитаты — Мы и пишем на сайте, и постоянно говорим, что не принимаем домашних животных от хозяев. Но те просто привязывают собаку к забору и сбегают, — рассказывает волонтер Елена. — Яника хозяева отдали, потому что оказался не лабрадор. То есть пес год жил с людьми, а потом они решили, что мордой не вышел и бросили.

Всё, что грозит таким владельцам, — возможные муки совести. Никакого иного наказания к ним применить нельзя, потому что для этого нужно сначала найти самого хозяина. Именно поэтому зоозащитники уже давно требуют ввести не просто регистрацию домашних животных, а закрепления их за конкретным владельцем как собственности, за которую он будет нести полную ответственность.

приют для животных Фото: Depositphotos

Предлагаемые законопроекты, отмечают зоозащитники, такого пока не предусматривают. В них главным образом говорится о маркировании, которое подтвердит, что питомец привит и здоров. Определить хозяина позволит разве что чипирование. Но и здесь пока не ясно, кто и сколько должен платить за процедуру.