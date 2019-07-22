Перешли на рысь: зоопаркам прописали новые нормы содержания животных

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади. Они предусмотрены новым ГОСТом, вступающим в силу в следующем году. Документ рекомендует не пускать в зоопарки агрессивных посетителей, а для зверей предусмотреть укрытия, где можно спрятаться от любопытных глаз. Сегодня новым требованиям не соответствуют около половины зоопарков, утверждают опрошенные «Известиями» специалисты. Возмутили экспертов и показатели максимальной площади вольера — в европейских зоопарках зона обитания хищников порой в десятки раз превышает предусмотренную российским документом.

Каждой твари — квадраты

ГОСТ получил официальное название «Услуги населению. Услуги зоопарков. Содержание хищных животных. Общие требования». Документ был внесен на рассмотрение техническим комитетом по стандартизации ТК 342 и, согласно приказу Росстандарта, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Документ устанавливает минимальные и максимальные площади вольеров для хищных животных. К примеру, рыси и дымчатому леопарду рекомендовано выделять от 15 до 85 кв. м жилплощади, европейской рыжей лисице — 25–100 кв. м, леопардам и ягуарам — 30–200 кв. м. Самые большие «апартаменты» — площадью 50–400 кв. м — положены гиеновидным собакам. Наименьшую жилплощадь ГОСТ подразумевает для фенеков и сурикатов — по 10–60 кв. м.

Нормы документа гораздо щедрее, чем предусмотренные правилами техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) времен СССР. К примеру, львам, тиграм и медведям советский документ рекомендовал выделять по 10–12 кв. м, а новый российский ГОСТ — не меньше 20–30 кв. м.

Согласно документу, у каждого животного обязательно должна быть и зона укрытия, где можно спрятаться от глаз посетителей. Также в вольерах стоит предусмотреть водоем, когтеточку, бревна, конструкции для лазания, место для солнечных ванн и даже создать «разнообразие окружающей среды», если животному это необходимо.

ГОСТ предписывает зоопаркам оценивать уровень благополучия питомцев, опираясь в том числе на результаты длительного наблюдения, научные исследования и комментарии посетителей. Также рекомендовано установить доброжелательные взаимоотношения животных и киперов — работников зоопарка, ответственных за ежедневный уход за зверями. Отдельно оговорено, что в учреждении должно быть огнестрельное оружие на случай чрезвычайной ситуации.

Документ предлагает и типовые правила поведения посетителей. В основном они схожи с теми, что действуют в зоопарках и сейчас: запрещается кормить и дразнить питомцев, перелезать через ограждения, ставить и сажать детей на барьеры и ограды, шуметь, приводить с собой животных и распивать спиртное или быть в нетрезвом виде. Отдельно оговаривается, что при осмотре животных нельзя находиться и «в социально неадекватном состоянии» — в качестве примера приведены враждебный настрой и агрессивность. Такой нормы в правилах посещения многих зоопарков пока нет.

В Росстандарте не смогли оперативно ответить «Известиям», почему ГОСТ был разработан именно сейчас.

Неестественный отбор

Как и большинство госстандартов, новый документ носит рекомендательный характер. Однако ГОСТ воспринимается как эталон качества, поэтому многие учреждения хотели бы ему соответствовать, считает директор Ленинградского зоопарка Елена Скиба. Однако в нынешней редакции документа это вряд ли возможно, уверена она.

— Минимальные нормы площади можно объяснить, но зачем установлены максимальные? Бывает, что вольеры для хищников имеют площадь 1–1,5 га. Особенно это распространено в Европе, но есть и у нас. Что же теперь, переселять животных в меньшие? — возмутилась специалист.

В ряде зоопарков вольеры хищников меньше, чем установленные ГОСТом, и переселение в большие может создать для животного стресс, уверена Елена Скиба. Выросшему в неволе зверю комфортнее находиться в привычных условиях и иногда, оказавшись на слишком большой площади, они умирают, пояснила она. По оценке специалиста, новому ГОСТу не соответствует около 50% работающих в России зоопарков.

Спорной Елена Скиба назвала и рекомендацию учитывать мнение посетителей о благополучии животных.

— Они не профессионалы в этом вопросе. Часто им кажется, например, что тигр худой. Но благополучие оценивается по самочувствию. Бывают и очень худые люди, но ощущают они себя прекрасно — просто такая конституция, — рассуждает специалист.

В России многие годы отсутствовали регламенты правил содержания и кормления, а также требования к ветобслуживанию, транспортировке и дрессировке животных, отметил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Если обращаться к международному опыту, похвастаться регулированием прав животных может Швейцария, где законодательство строго регулирует даже интенсивность их физической активности, рассказал он.

— Признанных мировых стандартов в этих вопросах нет, но все международные организации апеллируют к тому, что животному должно быть комфортно, а этот показатель довольно субъективный. С одной стороны, очевидно, что большому животному дискомфортно в клетке метр на метр, с другой — вопрос в экономической модели зоопарков, где на каждое животное приходится по 300 кв. м, — пояснил эксперт.

Что касается рекомендации не «находиться в социально неадекватном состоянии» — в таком виде не стоит появляться не только в зоопарке, но и в любом общественном месте, сыронизировал Борис Моргунов. Проследить за исполнением нормы вполне могут сотрудники охраны, однако при каких конкретно условиях посетителя стоит выпроводить, определить может быть сложно.

Принятый в прошлом году закон «Об ответственном обращении с животными…» содержит запрет на жестокость в отношении зверей и указывает, что требования к их использованию и содержанию в культурно-зрелищных целях определяет правительство. Проект соответствующего постановления кабмина подготовило Минкультуры. Относительно жилплощади животных в нем говорится, что необходимо «предоставлять физическое пространство адекватного размера в соответствии с потребностями». Более конкретных указаний в документе нет.