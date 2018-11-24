Кот за два: как спасают бездомных животных

Жительница Зеленоградска Светлана Логунова в этом году получила небывалую известность — небольшой видеоролик о городском котошефе в красивой зеленой форме посмотрело больше 1,5 млн человек по всему миру. Но Светлане мировая слава не нужна — для нее главное, чтобы бездомные животные были сыты, живы и здоровы. Как на примере одного небольшого курортного городка на берегу Балтийского моря можно научиться решать проблемы бездомных животных — выясняли «Известия».

Город котов

Должность котошефа придумали в местной администрации. Дело в том, что в последние несколько лет неофициальным символом Зеленоградска стали считаться именно коты — на улицах можно встретить упитанных пушистых животных, которые совсем не боятся людей.

В городе есть музей кошек «Мурариум», насчитывающий сотни тысяч экспонатов, скульптуры котов-новобрачных, кота-моряка, кота, сидящего на окне, с которым можно присесть рядом и прокатиться, как на карусели. Местные власти даже придумали легенду о котах Кранца (так в довоенные годы назывался Зеленоградск), которые сначала воевали с мышами, а потом договорились, что те уйдут жить в Мемель (сегодня это — литовский город Клайпеда в 100 км от Зеленоградска).

котошеф Светлана Логунова в сквере Котофейня Фото: Тамара Лавриненко

В марте этого года, когда в городе отмечался придуманный пару лет назад праздник «День рождения зеленоградского кота», в центре города на пешеходном Курортном проспекте открыли сквер Котофейня — установили несколько скульптур кошек и большую кормушку. Тогда же были подведены итоги конкурса на должность котошефа. Работу и сшитый на заказ зеленый костюм получила Светлана Логунова, хорошо известная жителям Зеленоградска защитница бездомных животных.

По велению души

Зарплата у котошефа символическая — около 6 тыс. рублей в месяц. За эти деньги она должна раз в день кормить подопечных в Котофейне. Но этим контрактом женщина не ограничивается, ведь помощь бездомным животным — дело ее жизни. И в том, что уличные кошки Зеленоградска упитанны и довольны жизнью — огромная заслуга именно Светланы, которая много лет назад взяла на себя на общественных началах ответственность за бездомных кошек. Вместе с другими волонтерами она собирала деньги на стерилизацию, дома варила еду. Продолжает делать это и сейчас, а всю зарплату котошефа тратит на кошачий корм. Поэтому ей пришлось устроиться на работу в детский садик, где платят поприличнее.

сбор Сбор денег на стерилизацию бездомных кошек Фото: Тамара Лавриненко

Дома у Светланы настоящий зоопарк: три собаки и четыре кошки, все — найденыши. Но душа у нее болит за каждого бездомного котенка. «Сейчас такая слава на меня упала — не передать. Телевидение приезжает, на передачи зовут, приходится общаться с ними, интервью давать. А мне ведь еще по городу нужно проехать, всех покормить, приласкать, проверить: где котята расплодились — значит, надо там срочно кошек ловить и стерилизовать. Сейчас у нас где-то около 70 бездомных, по моим подсчетам. Многих хозяева бывшие выбросили... Бывает, за полночь домой прихожу. И как муж меня только выдерживает?» — говорит она.

Впрочем, семья котошефа поддерживает — дети, внучки. Муж помогает по выходным отвозить отловленных бездомных кошек на стерилизацию. Пока что деньги на медицинские процедуры волонтеры собирают сами. Люди жертвуют, но средств всегда не хватает. Есть и другие проблемы, с которыми сталкивается котошеф. «Кошек после операции ведь еще передерживать надо где-то в тепле. Когда лето было, я дома у себя на балконе держала. Сейчас будет зима, боюсь за них», — переживает она.

Для спасения животных она придумала подвесные домики. «В прошлом году я установила большие коробки для кошек на променаде у моря — подвесила на дереве, чтобы собаки не достали, — рассказывает Светлана. — Сначала люди думали, что это кормушки для птиц такие огромные, хлеб кидали — я целые буханки доставала. Кошки не шли, а если они сами не пойдут, то никак не заманить. А как-то приезжаю на велосипеде, а из коробки большая черная мордочка выглядывает, обжили-таки домики».

сбор Сбор денег для бездомных кошек Фото: Тамара Лавриненко

Котошеф надеется установить несколько подвесных домиков и около Котофейни. Пока что она обустраивает временное пристанище для своих подопечных за забором недостроенного здания в центре города. «Но, говорят, уже нашли инвестора, скоро начнут там строительные работы проводить. Куда тогда деваться кошкам нашим? Зима, холодно. Гибнут они, — расстраивается Светлана. — Ведь это век домашнего кота долог — его холят и лелеют. А уличных везде подстерегают опасность и гибель — собаки, холод, голод, болезни, плохие люди... Сейчас еще часто котята забираются под машины, чтобы погреться, и гибнут в итоге под колесами... Так это всё больно...»

Бюджетная кормушка

Недавно администрация Зеленоградска решила-таки заложить небольшую сумму в местный бюджет на стерилизацию бездомных животных. Это будет первый такой опыт в регионе на уровне муниципалитета. Два года назад в Калининградской области случилось удивительное событие: тендер на право отлавливать безнадзорных собак получила общественная зоозащитная организация «Право на жизнь». Времена, когда собак ловили на глазах у детей и отправляли в душегубку, прошли. Волонтеры внедрили новый метод — они не усыпляют животных, а стерилизуют, чипируют и вновь возвращают на улицы. Стерилизованные собаки менее агрессивны, не размножаются, да и обычные прохожие относятся к чипированным животным с состраданием.

кошки Кошки на улице города Фото: Тамара Лавриненко

«С 2016 года регулирование численности безнадзорных животных в Калининградской области осуществляется в рамках программы ОСВ (отлов, стерилизация/кастрация, ветеринарные обработки и возврат в прежнюю среду обитания), — отметили в пресс-службе правительства. — В 2016 году на эти цели из областного бюджета было выделено 9,1 млн рублей, отловлено 3172 животных, в 2017 году финансирование было увеличено вдвое — до 18,2 млн рублей и отловлено 4550 собак».

Тем не менее, по признанию замруководителя организации «Право на жизнь» Екатерины Ублинской, бездомных животных меньше не становится: «Мониторинга как такового никто не проводил. Когда мы начинали работать, то опирались на статистику о примерной численности бездомных собак, которые предоставляли муниципалитеты. В соответствии с этими данными мы должны были ежегодно изымать по всей области 2065 особей. Но на самом деле цифра, которая нам давалась за основу, совершенно недостоверная — никто точно не знает и не считал, сколько бездомных животных отловлено ранее».

По словам Екатерины, на сегодня организация произвела уже 962 тыс. операций по стерилизации и кастрации. Еще не менее 15% выловленных собак пришлось подвергнуть эвтаназии — речь идет о тяжело больных или агрессивных особях. Для 1,2 тыс. животных «Право на жизнь» смогла найти новых хозяев.

Бездомными кошками пока никто на таком серьезном уровне не занимался. Зато сплошь и рядом не жалующие котов жители стали замуровывать окна в подвалах. «Кошки живут в подвалах, там тепло. Но окна в подвалах замуровали — кошки погибли или ушли. Теперь расплодились крысы. И люди разбрасывают отраву в подвалах, — делится Светлана. — Говорят, что от кошек им пахло... Если бы хотя бы по 50 рублей скинулись все жильцы, мы бы накопили на стерилизацию, сами бы свозили. Но нет...»

Котошеф надеется, что внимание властей к проблеме бездомных животных поможет переломить ситуацию и в итоге Зеленоградск станет первым городом, в котором даже у уличных кошек будут свои дома. Власти Зеленоградска обещают помочь котошефу, тем более она сделала для продвижения города-курорта больше, чем все туристические мероприятия, вместе взятые.

кошки Фото: Тамара Лавриненко

«Деньги на стерилизацию животных будут заложены в бюджете. Сейчас мы просчитываем, сколько их понадобится. Подыскиваем помещение для передержки кошек после операции, — рассказал глава администрации округа Сергей Кошевой. — Будем решать вопрос с местом жительства животных. Сейчас в наших школах проходит конкурс на лучший эскиз домика. По итогам конкурса сделаем эти домики и разместим их недалеко от нашего сквера Котофейня». Также глава администрации округа дал поручение сшить для котошефа зимний наряд, чтобы она могла радовать своих подопечных и туристов и в холодное время.

Кошачью тему в Зеленоградске планируется развивать и дальше — установить в городе специальные вендинговые аппараты, которые бы выдавали порционно корм животным. «Это может быть аппарат для приема пластиковой тары. Поместил в него бутылку — в специальную кормушку высыпалась порция корма. Или можно будет предусмотреть оплату и живыми деньгами — они тогда будут идти на корм и в помощь бездомным животным», — заметил Сергей Кошевой. Кроме того, есть идея объявить в ближайшее время чуть ли не международный конкурс на лучший рассказ о котах. Победителей будут награждать в начале марта следующего года — во время следующего Дня рождения зеленоградского кота.