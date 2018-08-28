В России участились случаи нападения животных на людей

Впервые за последние три года в России участились случаи укусов людей животными. Роспотребнадзор уже поручил регионам разработать целевые программы по профилактике бешенства. Они должны включать в себя мероприятия по работе с бездомными животными и иммунизации граждан. Чтобы не заразиться, нужно сразу же после укуса сделать антирабическую прививку, ведь бешенство пока остается неизлечимой болезнью.

Впервые с 2015 года Роспотребнадзор зафиксировал рост количества укусов людей животными, а также случаев «оцарапывания и ослюнения». В первой половине 2018-го произошло 191,6 тыс. таких ЧП — на 3,8 тыс. больше, чем за тот же период год назад. До этого, в 2016 и 2017 годах, количество нападений падало.

Роспотребнадзор рекомендовал властям всех субъектов разработать региональные целевые программы по профилактике бешенства. Это следует из постановления службы от 8 августа за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой. С документом ознакомились «Известия».

Конкретное содержание программ профилактики определят региональные власти. Роспотребнадзор рекомендует, например, принять меры по организации учета и регистрации поголовья домашних животных, а также по их обязательной вакцинации против бешенства. Кроме того, региональные власти должны разобраться с несанкционированным размещением отходов на территории городских и сельских поселений, а также организовать дератизационные мероприятия (уничтожение крыс) на свалках и в других местах сбора отходов.

Роспотребнадзор совместно с регионами определит необходимые объемы вакцин против бешенства для населения.

Россельхознадзору рекомендуется провести иммунизацию диких зверей, а кроме того, разработать новые подходы к отлову и содержанию бездомных животных.

Как рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре, за первые три месяца этого года в стране зафиксировали 940 случаев бешенства домашних и диких животных (более актуальных данных в службе предоставить не смогли). Для сравнения, за весь 2017 год их было 1918.

Риск заражения человека возникает в случае, если его укусит бешеное животное или на слизистые оболочки либо поврежденную кожу попадет слюна, содержащая вирус, рассказал член секции профилактической медицины отделения медицинских наук РАН Дмитрий Львов.

— Бешенством можно заразиться только контактным путем. Даже в случае ослюнения или самой маленькой царапины человек может подхватить инфекцию. При контакте с животным нужно немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью. Иначе, если вирус разовьется в организме, излечить человека уже не получится, это смертельное заболевание, — рассказал эксперт.

Чтобы не заразиться после контакта с бешеным животным, нужно сразу же после укуса (в тот же день) сделать антирабическую прививку. Это комплекс из нескольких уколов, а также промываний, выполняемых с определенным временным интервалом.

Заболеваемость бешенством среди животных характеризуется циклическим ростом и сейчас начался очередной подъем, рассказал заместитель директора «Центрохотконтроля» Алексей Вайсман.

— Число зараженных бешенством животных может увеличиваться в зависимости от количества инфицированных. Чем больше бешеных животных, тем большее число здоровых — в группе риска, — пояснил он.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения бешенства, в первую очередь необходимо привить диких животных, отметил ветеринар Евгений Цыпленков.

— Бешенство развивается в первую очередь в лесном массиве — среди лис, волков, енотов. Там распространение неконтролируемое. Естественно, каждое дикое животное невозможно отловить и привить, но нужно с вертолетов разбрасывать приманки, например, вакцину в мясе. Бешенство наблюдается и среди бездомных собак, — отметил он.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире от бешенства погибают порядка 60 тыс. человек, больше половины случаев приходится на страны Азии. Около 40% укушенных животными с подозрением на бешенство — это дети до 15 лет.