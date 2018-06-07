Москвичи стали чаще сталкиваться с лисами в жилых районах

Жители Москвы стали чаще видеть лис в жилых районах российской столицы. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он отметил, что 70% сообщений, поступающих на горячую линию, связаны с лисами. При этом он отметил, что поводов для беспокойства нет. Появление лис связано с «освобождением» кормовой базы из-за сокращения числа бездомных кошек, собак, грызунов и птиц, питавшихся отходами.

«Это говорит о том, что в городе наводится порядок, вывозы отходов совершенствуются, реконструируются контейнерные площадки», — приводит «РИА Новости» слова Кульбачевского.

Он добавил, что столичные власти совместно с учеными обсуждают ситуацию с популяцией лис. Кульбачевский пообещал, что в скором времени будет озвучен план действий по данному вопросу.

В конце марта текущего года голодная лиса объявилась на реке Ильинка (Томаринский район Сахалинской области). Животное выпрашивало еду у рыбаков. Лиса не боялась человека и подходила на расстояние вытянутой руки.