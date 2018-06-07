Прямой эфир

Москвичи стали чаще сталкиваться с лисами в жилых районах

0
Фото: Global Look Press/blickwinkel/J. S. Peifer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Москвы стали чаще видеть лис в жилых районах российской столицы. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он отметил, что 70% сообщений, поступающих на горячую линию, связаны с лисами. При этом он отметил, что поводов для беспокойства нет. Появление лис связано с «освобождением» кормовой базы из-за сокращения числа бездомных кошек, собак, грызунов и птиц, питавшихся отходами.

«Это говорит о том, что в городе наводится порядок, вывозы отходов совершенствуются, реконструируются контейнерные площадки», — приводит «РИА Новости» слова Кульбачевского.

Он добавил, что столичные власти совместно с учеными обсуждают ситуацию с популяцией лис. Кульбачевский пообещал, что в скором времени будет озвучен план действий по данному вопросу.

В конце марта текущего года голодная лиса объявилась на реке Ильинка (Томаринский район Сахалинской области). Животное выпрашивало еду у рыбаков. Лиса не боялась человека и подходила на расстояние вытянутой руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Краснокнижную рысь сфотографировали в Можайском районе Подмосковья
Пожирание леопардом огромной черепахи попало на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017