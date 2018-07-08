Племя диких

Дикие северные олени могут угрожать экосистеме Командорского заповедника, расположенного в сотнях километров от берегов Камчатки. В начале июля его специалисты объявили о том, что на гористые острова отправилась специальная экспедиция, которая пробудет там всё лето. Если выводы ученых подтвердятся, численность оленей, вероятнее всего, будут сокращать искусственным путем. Корреспондент портала iz.ru поговорил с представителями научного сообщества, экологами и жителями островов, чтобы понять, чем так ценен этот удаленный заповедник, почему отстрел животных порой — единственный возможный выход, и правда ли, что северные олени иногда могут навредить природе больше, чем добыча нефти или газа.

За 200 км от Большой земли

Командорские острова — возможно, один из самых отдаленных и потому малоизвестных российских заповедников. Четыре острова находятся в Беринговом море, примерно в 200 км от побережья Камчатки.

Самыми крупными из них являются остров Медный и остров Беринга (там же, кстати, находится могила знаменитого мореплавателя). Остальные представляют из себя торчащие из воды скалы, а потому для жизни человека в принципе непригодны. Люди здесь живут лишь в одном месте — в селе Никольском, расположенном на острове Беринга.

Зато на островах гнездятся около 200 видов птиц, по большей части морских, часть из которых внесены не только в российскую, но и в международную Красную книгу. По имени одной из них — топорка, или командорского попугая — кстати, даже назван местный остров Топорок. Среди наиболее известных сухопутных обитателей — командорский песец, тоже внесенный в Красную книгу. А в прибрежных водах обитает около 200 видов рыб и множество морских котиков, популяция которых насчитывает здесь почти 200 тыс. животных. Кроме того, к берегам Командорских островов заплывают киты самых разных видов.

олени Река Половинка на Командорских островах Фото: РИА Новости/М. Шиленков

Активно осваивать эти острова начали в 1920-е и 1930-е годы. Тогда на острове образовался зверосовхоз, с Большой земли начали прибывать на остров ученые, охотники и рыбаки. К концу века стало понятно, что затерянные в море острова успели немало пострадать от действий человека, и в 1990-х их территория стала заповедной.

Впрочем, еще в конце XIX — начале XX века на остров завезли несколько десятков северных оленей, чтобы снабжать мясом и молоком увеличивавшееся местное население. В заповеднике, где у них не было естественных врагов, олени чувствовали себя прекрасно — по мере того как люди покидали острова, животные дичали, стадо их увеличивалось.

Сегодня оно насчитывает до 1,5 тыс. особей — и сотрудники заповедника говорят, что олени всерьез угрожают экосистеме острова Беринга.

«Очень интересный эксперимент»

Еще в 1980-е годы специалисты оценили допустимое количество этих животных на острове в 400 особей. В 2015-м там провели перепись северных оленей и обнаружили, что его населяют от 1,2 до 1,5 тыс. животных.

По словам сотрудников, олени вытаптывают уникальную флору, а еще неизбежно уничтожают гнезда населяющих острова птиц. На спутниковых снимках острова Беринга действительно видны образовавшиеся там проплешины.

На острове Медном северных оленей нет — и с растительностью там всё в порядке. Чтобы убедиться в том, что проблема действительно заключается в оленях, так называемом виде-интродуценте, а попросту — чужаке, на остров летом 2018-го отправилась очередная экспедиция. Она для заповедника не первая. Ранее туда уже приезжали ученые, которые изучали состояние растительного покрова — в их числе был и специалист-картограф из ВНИИ Экология.

олени Стадо оленей, лежащее в тундре Фото: Global Look Press/Saverio Gatto

— Они выяснили, что состояние природной экосистемы и растительности на острове, где есть олени, очень сильно деградировало. Сейчас, насколько нам известно, эти исследования продолжаются. Это, безусловно, очень интересный научный эксперимент, — рассказала порталу iz.ru Анна Белоусова, заведующая лабораторией Красной книги ВНИИ Экология.

При этом олени, которые сегодня населяют Командорские острова, полностью одичавшие. Для этого животным достаточно оставаться «без присмотра» около 10–15 лет, объяснил порталу iz.ru Михаил Стишов, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF).

— Северные олени бывают дикие и бывают домашние. Это один и тот же вид, причем домашние олени довольно быстро дичают и возвращаются к исходному, так сказать, состоянию. Это не как с коровами, тут между ними в действительности намного меньше различий, — рассказал эксперт.

«Олени реально съели всю тундру»

Похожую ситуацию сам Михаил Стишов до этого наблюдал на острове Врангеля, где проработал много лет. Туда когда-то тоже завозили домашних животных, чтобы пополнить стадо местного совхоза. Потом оленями заниматься перестали, популяция начала расти и контролировать ее численность приходилось уже самим ученым.

Плодятся олени в благоприятных условиях довольно быстро, а угрозу местному ландшафту могут представлять серьезную — и не обязательно на заповедных территориях. Сейчас, например, это происходит на Ямале, где местные оленеводы развели слишком много животных, что в итоге привело к опустыниванию территории.

— На Ямале олени реально съели всю тундру. И все эксперты, в том числе и наши, говорят, что там традиционное природопользование нанесло больший ущерб, чем разработка нефти и газа. Но убедить местных оленеводов сократить популяции очень трудно — для них это символ престижа, как счет в банке. У кого больше, тот и круче, — пояснил эксперт.

олени Cтадо северных оленей в ландшафте тундры Фото: Global Look Press/H.-P. Eckstein

В итоге, по словам Михаила Стишова, сейчас на Ямале традиционное природопользование «наносит даже больший ущерб, чем разработка нефти и газа».

Поэтому если негативное влияние оленя на экосистему заповедных Командорских островов подтвердится (а большинство опрошенных iz.ru специалистов уже сейчас говорят об этом как о наиболее вероятном исходе), речь пойдет об искусственном сокращении их численности. И это, по мнению экспертов, вполне закономерно, учитывая, что заповедник морской и олень для него — вид, в общем-то, чужеродный.

— Да, это заповедник. Но если в свое время были нарушения, если завезли виды, которые ему несвойственны, то нужно если не совсем изымать, то по крайней мере сокращать количество, чтобы они не наносили вред, — отметил Михаил Стишов.

Вопрос генетики

В целом в России северный олень не считается видом, который находится под угрозой. Исключение составляют отдельные небольшие группы: так, в федеральную Красную книгу включен особый подвид северных оленей, обитающих на островах архипелага Новая Земля.

Однако от региона к региону ситуация может меняться. Своеобразная ирония заключается в том, что одна из популяций, которые, по выражению Михаила Стишова, сейчас «чувствуют себя не очень хорошо», находится как раз неподалеку. На самой Камчатке уже не первый год говорят о сохранении и восстановлении численности дикого камчатского северного оленя.

Там сохранилось лишь несколько районов, где по-прежнему встречаются эти животные, — подвид уже включен в региональную Красную книгу. Над восстановлением популяции как раз сейчас работают в другом камчатском заповеднике, Кроноцком, где, по словам сотрудников, сохранилась единственная большая группировка этого подвида. По словам Анны Белоусовой, не так давно его предлагали внести в Красную книгу и на федеральном уровне: так можно было бы привлечь больше внимания к проблеме и, возможно, добиться дополнительного финансирования. Но согласовать это с Минсельхозом и департаментом охоты не удалось, поэтому в итоговом варианте списка, поданном в Минюст, этих животных нет.

олени Фото: TASS/BarcroftMedia/Fortitude Press

На картах, где обозначены места обитания краснокнижных камчатских оленей, Командорские острова не нанесены. Тем не менее Анна Белоусова не исключила, что животные, их населяющие, могут быть связаны с этим подвидом. Например, если они принадлежат к группе, которая когда-то относилась к дикому камчатскому северному оленю, была одомашнена и вскоре попала на Командорские острова.

— Хорошо бы здесь проводить и генетические исследования. Потому что, возможно, это последние сохранившиеся олени камчатского подвида, — добавила она.

Правда, по ее словам, не исключен и другой вариант — вполне возможно, что это животные, предки которых прошли стадию одомашнивания задолго до переезда, а значит, не настолько интересны с точки зрения генетики. В любом случае, убеждена Анна Белоусова, эти животные — «интересный пример одичания», в результате которого сформировалась совершенно «отдельная, независимая группировка».

Поднять архивы

В заповеднике порталу iz.ru рассказали, что анализом полученных на островах материалов занимаются аспиранты Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина под руководством кандидата биологических наук, специалиста по проблемам миграции, питания и сохранения биоразнообразия позвоночных животных Арктики Софьи Розенфельд.

Она пояснила порталу iz.ru, что в университете действительно занимаются исследованиями, связанными с северными оленями, однако в случае с животными с Командорских островов речь идет о сравнительно небольшой аспирантской работе, которая позволит установить лишь виды растений, которые, собственно, олени чаще всего употребляют в пищу.

олени Фото: Global Look Press/Dieter Hopf

С просьбой о проведении генетических исследований к ученым никто не обращался, однако, по мнению Софьи Розенфельд, с этой точки зрения командорские олени вряд ли окажутся особенно интересными. Чтобы отследить их происхождение, достаточно поднять архивные документы: в них наверняка указано, откуда именно привезли животных, а значит, к какой группе домашних оленей они принадлежат. Зато она, как и Анна Белоусова, считает интересным с научной точки зрения сам прецедент успешного внедрения сильного конкурента в закрытую экосистему островов.

Всё это, впрочем, не означает, что их численность в заповеднике регулировать нельзя. Если будет доказано, что олени вредят острову Беринга, наиболее вероятный способ решения проблемы — это отстрел.

«Эта охота для нас важна»

В качестве одной из возможных мер, по данным Анны Белоусовой, уже предлагалось выделить квоты на охоту для местного населения — около трети жителей острова сегодня, по данным Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, составляют алеуты.

Раньше охотиться на оленей можно было, купив официальную лицензию, пояснила порталу iz.ru глава регионального отделения ассоциации, представитель народа алеутов Галина Королева, которая вместе с мужем живет на острове Беринга.

Но около восьми лет назад ее полностью запретили. Между тем, хотя охота на оленей и не является традиционным промыслом, она может стать серьезным подспорьем для местных жителей.

— Эта охота для нас важна и нужна. Особенно зимой, когда иногда из-за погоды может прерываться навигация, а с ней и поставки продуктов, — рассказала Галина Королева.

Впрочем, по мнению Анны Белоусовой, в небольших количествах отстрел оленей ведется и сейчас. Но учитывая, что занимаются этим местные жители (среди которых есть не только представители алеутов, но и те, кто когда-то переехал на острова с материка) не в коммерческих интересах, внимание на такие случаи никто не обращает.

— Местные на него охотятся. Это неофициально, об этом все знают, но закрывают глаза, потому что оленей убивают не для продажи, а для еды. Сейчас действительно шла речь о том, что в принципе, поскольку численность очень высокая и местная растительность от этого страдает, можно дать местным жителям официальную квоту. При этом круглогодичной охоты там не будет, — пояснила Анна Белоусова.

И Анна Белоусова, и Михаил Стишов сходятся на том, что охота или отстрел — это наиболее вероятный и эффективный способ справиться с проблемой. Вывезти несколько сот особей на материк, по мнению Михаила Стишова, — «немыслимо сложное и дорогостоящее дело».

Впрочем, даже если меры по сокращению численности в ближайшем будущем приняты не будут, скорее всего, она пойдет на убыль в силу естественных причин. Из-за того, что животные существуют в замкнутой среде и новых особей на остров давно не завозили, качество крови и соответственно состояние стада, по словам Галины Королевой, уже начало портиться — по крайней мере так считают местные жители.

— При большой численности олени способны всё и вытоптать, и съесть, а потом сами же начнут падать от болезней. Так что лучше поддерживать популяцию ограниченной, но в здоровом состоянии, — заключил Михаил Стишов.