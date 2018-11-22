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В ГД хотят возвращать животных из приютов на улицы после вакцинации

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В Госдуму будет внесен законопроект, который может наделить регионы новыми полномочиями в части обращения с безнадзорными животными.

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В частности, документ предоставит возможность выпуска вакцинированных, не проявляющих агрессии и стерилизованных животных из приютов в прежнюю среду обитания. Об этом рассказал один из авторов проекта, глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Среди авторов инициативы также лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутаты Олег Шеин, Василий Власов и Сергей Боярский. На данный момент все муниципальные приюты имеют право только уничтожать выловленных животных, однако такая мера негуманна и затратна для регионов, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что возможность выпустить животных в прежнюю среду обитания будет обходиться вдвое дешевле, причем вакцинация поможет в борьбе с распространением заболеваний. Также новый метод позволит вести учет безнадзорных животных.

17 августа председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова сообщила, что количество бездомных животных в столице за последние шесть лет сократилось в три раза.

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