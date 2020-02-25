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Второй погибший с укусами собак обнаружен в Красноярске

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Тело мужчины со следами укусов собак обнаружено правоохранительными органами в Красноярске. Это второй случай за последние несколько дней, сообщила 25 февраля начальник пресс-службы межмуниципального управления МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая.

«Обнаружен труп мужчины со следами укусов животных. Причина смерти будет установлена после вскрытия», — приводит слова Росицкой «Интерфакс».

22 февраля Следственный комитет по Красноярскому краю сообщал о найденном на улице Мичурина теле женщины со следами укусов животных, рядом находилась стая собак. По факту произошедшего следствие возбудило два уголовных дела: по ст. 293 УК РФ («Халатность»), а также по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). После этого был задержан глава красноярского муниципального учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Петрюк. Как отмечает следствие, фигурантами уголовных дел могут стать чиновники администрации Кировского района краевого центра.

В начале февраля в Ачинске Красноярского края при нападении стаи бродячих псов пострадала четырехлетняя девочка. Отогнать псов смог брат пострадавшей. Врачи наложили швы ребенку на область вокруг пораненного глаза.

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