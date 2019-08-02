Поднялся вой: правительство утвердило список опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, вводящее в России список потенциально опасных пород собак. В печень вошли 12 пород, в том числе бульдоги, питбульмастифы и северокавказские овчарки, а также их метисы. С января 2020 года выгул таких собак без поводка и намордника будет запрещен. Спустить пса с поводка можно будет лишь на огороженной территории, принадлежащей владельцу. Изначально перечень потенциально опасных пород включал в себя 69 пород собак. Но из-за критики его решили значительно сократить. Между тем во многих государствах мира действуют законы, которые полностью или частично запрещают владеть собакой определенной породы. Как работают эти законы и помогают ли они снизить число травм в результате нападений собак — разбирались «Известия».
Запрет на уровне округа
Законы, ограничивающие разведение собак агрессивных пород, приняты в 52 странах мира. Эти законодательные акты отличаются от прямых запретов на владение, разведение и ввоз в страну собак. В США нет федерального закона, запрещающего разведение собак опасных пород, однако различные ограничения введены в 37 штатах. Правила, какие породы считать агрессивными и какие меры предпринимать в отношении собак и их владельцев, вводит конкретный округ или город. Разнится и ответственность для владельцев, нарушивших закон. К примеру, в округе Майами-Дейд за владение собакой незаконной породы без регистрации предусмотрен штраф в размере $500, а помимо этого, окружной суд предпримет меры, чтобы животное было перемещено из округа.
Преимущественно законы касаются владения питбулями. Однако есть правовые документы, касающиеся и других пород. Управление жилищного строительства Нью-Йорка, которое не является законодательным органом, запрещает домовладельцам держать питбультерьеров, кане-корсо, шарпеев, мастифов и бойцовых собак.
Помимо законодательных органический, в Америке есть общественные организации, которые выступают за то, чтобы запреты были расширены. Некоммерческая организация Dogsbite.org оказывает правовую помощь гражданам, пострадавшим от нападений собак, и последовательно выступает за запрет разведения питбулей на всей территории США, введение обязательной стерилизации агрессивных пород собак и страхования ответственности для владельцев. Среди предложений общественников также есть запрет на владение бойцовыми собаками для лиц, отбывавших наказания. Связывают это прежде всего с тем, что питбулей считают любимой породой наркоторговцев, которых также используют для проведения собачьих боев.
Надпись на табличке — «Берегитесь собаки»
Основатель общественной организации Колин Лин решила бороться за ужесточение законов в сфере владения опасными породами собак после того, как ее укусил питбуль. В больнице она провела двое суток, где перенесла операцию по восстановлению кости. Сайт организации ведет собственную статистику, собирая данные о нападениях из открытых источников. По информации НКО, за прошедшие 14 лет из-за нападений собак погиб 471 американец. При этом 76% из них были осуществлены собаками бойцовых пород. Чаще всего на людей нападали питбули, ротвейлеры и немецкие овчарки. Но в десятку пород, склонных к нападению на людей, попали также хаски и лабрадоры, которых характеризуют в целом как дружелюбных и компанейских собак.
На фоне общественных кампаний, призывающих запретить разведение питбулей, в Америке появилась и другая — в их защиту. Фонд American Pit Bull Foundation выступает за повышение информированности владельцев о том, как воспитывать собак и содержать их правильно. По данным ассоциации, каждый год в Америке усыпляют примерно 3,5 млн питбулей. Организация не занимается пристройством собак за редким исключением: раздают щенков, взимая с будущих хозяев взнос за прививки, чипирование и стерилизацию.
Нельзя даже проездом
В Канаде законодательство, касающееся разведения и содержания потенциально опасных пород собак, даже более строгое, чем в США. Ограничения действуют по меньшей мере в 250 канадских населенных пунктах. В 2016 году в Монреале был принят полный запрет на содержание питбулей. Документ подписали после того, как собака загрызла 55-летнюю женщину. Те, у кого на момент вступления закона в силу уже были собаки этой породы, должны были получить от властей специальное разрешение и оформить документы в течение полугода. В самой провинции Квебек подобные меры приняты в 90 городах.
Владельцам, зарегистрировавшим своих питомцев, предписано всегда гулять с животным в наморднике и на коротком поводке. Спускать собаку с поводка можно лишь на территории, огороженной забором выше 2 м. В Онтарио тотальный запрет на питбулей действует с 2005 года. Причем он включает даже транспортировку собак через эту провинцию.
Власти Великобритании различают степень потенциальной опасности собаки не по породе, а по группам. То есть под запретом могут оказаться не только собаки четырех указанных пород, но и те, которые имеют схожие характеристики.
Члены парламента Великобритании тем не менее не столь единодушны насчет закона об опасных собаках, принятого еще в 1991 году. По мнению председателя правительственного комитета по экологии, пищевой промышленности и сельскому хозяйству Нила Пэриша, принятый закон приводит к умерщвлению сотен собак, не представляющих угрозу для человека, в то время как проблема нападений в целом не решается. По данным, которые приводит член парламента, с 2005 года число инцидентов с участием собак выросло на 81%.
«Существующие законы и запрет на определенные породы не остановили растущую волну травм и смертей в результате нападений собак. Дети и взрослые страдают от ужасных травм, многих из них можно избежать. Это недопустимо, — рассказал Пэриш в беседе с The Independent. — Общественность должна быть защищена, и поэтому мы призываем к полномасштабному пересмотру существующих стратегий по контролю за собаками».
По закону приюты не имеют права содержать собак из запрещенного списка. В случае если такая собака потеряется и хозяина не удастся найти — ее будут вынуждены усыпить вне зависимости от того, проявляет она агрессию или нет.
Получить разрешение на владение собакой из списка потенциально опасных пород можно только с разрешения суда. В общественных местах собака всегда должна быть в наморднике и на поводке. Хозяин обязан зарегистрировать животное и платить страховые взносы, а также сделать питомцу татуировку, чипировать и стерилизовать. Для таких пород, как японская акита-ину, действуют более строгие правила выгула и регистрации. Несмотря на фотогеничную милую внешность, эти собаки отличаются своеобразным темпераментом и реакцией на агрессию, что не удается купировать без должной тренировки. К слову, разведение таких собак, как в фильме «Хатико», строго ограничено еще в четырех странах мира. За минувший год было зарегистрировано как минимум семь случаев нападения этих собак на людей.
Поведенческий тест
Европейские страны также не славятся лояльностью по отношению к владельцам потенциально опасных пород собак. Разрешение на такую собаку получить порой сложнее, чем на оружие. В Германию запрещено ввозить питбультерьеров, стаффордширских терьеров, американских стаффордширских терьеров, бультерьеров и метисов этих пород.
За нарушение владельца ждет высокий штраф, а также наказание вплоть до лишения свободы. Исключение составляют служебные собаки и собаки-поводыри, владельцам которых необходимо получить разрешение.
Каждая федеральная земля Германии вправе дополнять список собак, запрещенных для содержания. Как правило, земли вводят список пород собак, которых разрешено держать хозяевам, которые подтвердили свою компетентность в их содержании и воспитании. Для этого хозяин вместе с собакой проходят тест, во время которого за поведением животного наблюдают кинологи.
Владелец собаки также обязан платить повышенный налог на собаку и страховку на случай, если собака окажет вред другому человеку. Выгуливать таких собак может только совершеннолетний человек, держа питомца на поводке и в наморднике. В нескольких регионах таких списков нет, но признать потенциально опасной могут любую собаку, которая проявляет повышенную агрессию.
На поводке и с намордником
Предложенный в России закон не вводит никаких строгих запретов для владельцев собак потенциально опасных пород. Им всего лишь нужно будет гулять с собакой в наморднике и на поводке. Это требование продиктовано правилами безопасности и многочисленными инцидентами, связанными с нападением животных на людей. При этом вопросы регулирования разведения таких собак, их обязательной стерилизации и чипирования пока не обсуждаются. Достаточно часто хозяева стаффордов, амстаффов, питбулей отдают питомцев в приюты из-за невозможности с ними справиться.
В список, одобренный правительством, вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака.
В тот же день, когда перечень был утвержден, в Стерлитамаке питбуль, гулявший без поводка и намордника, набросился на трехлетнюю девочку. Оттащить пса от ребенка пытались сразу шесть прохожих. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с рваной раной бедра. Хозяин собаки в момент нападения угрожал очевидцам, снимавшим видео, и, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. К слову, запрещенные во многих странах мира питбультерьеры в список потенциально опасных не вошли.
Стать владельцем питбуля или ротвейлера может фактически любой гражданин страны, в том числе несовершеннолетний, судимый, имеющий заболевание психики, алкогольную или наркотическую зависимость. Логичным шагом могло бы стать и повышение требований к хозяевам таких животных, а также ограничение круга лиц, которые могут содержать их дома. По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, владельцам следовало бы проходить курсы безопасного выгула собак.
«Мы, к сожалению, знаем случаи, когда от нападения собак серьезно страдают и взрослые, и дети, иногда это сопровождается увечьями, которые делают людей инвалидами. Считаю, что мера ответственности хозяев собак опасных пород должна быть соизмерима с такими последствиями», — пояснила Кусайко.
Сенатор Олег Морозов настаивает на введении строгой регламентации для владельцев всех крупных пород собак. По его словам, «серьезные» породы требуют к себе соответствующего подхода, а проблемы в поведении зачастую связаны с тем, что собакой не занимаются.
«Беда в том, что, как только эта тема начинает обсуждаться, так называемые зоозащитники встают на дыбы. Собак, безусловно, надо любить. Но не в ущерб людям», — резюмировал Морозов.