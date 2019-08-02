Поднялся вой: правительство утвердило список опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, вводящее в России список потенциально опасных пород собак. В печень вошли 12 пород, в том числе бульдоги, питбульмастифы и северокавказские овчарки, а также их метисы. С января 2020 года выгул таких собак без поводка и намордника будет запрещен. Спустить пса с поводка можно будет лишь на огороженной территории, принадлежащей владельцу. Изначально перечень потенциально опасных пород включал в себя 69 пород собак. Но из-за критики его решили значительно сократить. Между тем во многих государствах мира действуют законы, которые полностью или частично запрещают владеть собакой определенной породы. Как работают эти законы и помогают ли они снизить число травм в результате нападений собак — разбирались «Известия».

Запрет на уровне округа

Законы, ограничивающие разведение собак агрессивных пород, приняты в 52 странах мира. Эти законодательные акты отличаются от прямых запретов на владение, разведение и ввоз в страну собак. В США нет федерального закона, запрещающего разведение собак опасных пород, однако различные ограничения введены в 37 штатах. Правила, какие породы считать агрессивными и какие меры предпринимать в отношении собак и их владельцев, вводит конкретный округ или город. Разнится и ответственность для владельцев, нарушивших закон. К примеру, в округе Майами-Дейд за владение собакой незаконной породы без регистрации предусмотрен штраф в размере $500, а помимо этого, окружной суд предпримет меры, чтобы животное было перемещено из округа.

Преимущественно законы касаются владения питбулями. Однако есть правовые документы, касающиеся и других пород. Управление жилищного строительства Нью-Йорка, которое не является законодательным органом, запрещает домовладельцам держать питбультерьеров, кане-корсо, шарпеев, мастифов и бойцовых собак.

Помимо законодательных органический, в Америке есть общественные организации, которые выступают за то, чтобы запреты были расширены. Некоммерческая организация Dogsbite.org оказывает правовую помощь гражданам, пострадавшим от нападений собак, и последовательно выступает за запрет разведения питбулей на всей территории США, введение обязательной стерилизации агрессивных пород собак и страхования ответственности для владельцев. Среди предложений общественников также есть запрет на владение бойцовыми собаками для лиц, отбывавших наказания. Связывают это прежде всего с тем, что питбулей считают любимой породой наркоторговцев, которых также используют для проведения собачьих боев.

С-2 Надпись на табличке — «Берегитесь собаки» Фото: Global Look Press/Liz Gregg

Основатель общественной организации Колин Лин решила бороться за ужесточение законов в сфере владения опасными породами собак после того, как ее укусил питбуль. В больнице она провела двое суток, где перенесла операцию по восстановлению кости. Сайт организации ведет собственную статистику, собирая данные о нападениях из открытых источников. По информации НКО, за прошедшие 14 лет из-за нападений собак погиб 471 американец. При этом 76% из них были осуществлены собаками бойцовых пород. Чаще всего на людей нападали питбули, ротвейлеры и немецкие овчарки. Но в десятку пород, склонных к нападению на людей, попали также хаски и лабрадоры, которых характеризуют в целом как дружелюбных и компанейских собак.

На фоне общественных кампаний, призывающих запретить разведение питбулей, в Америке появилась и другая — в их защиту. Фонд American Pit Bull F oundation выступает за повышение информированности владельцев о том, как воспитывать собак и содержать их правильно. По данным ассоциации, каждый год в Америке усыпляют примерно 3,5 млн питбулей. Организация не занимается пристройством собак за редким исключением: раздают щенков, взимая с будущих хозяев взнос за прививки, чипирование и стерилизацию.

Нельзя даже проездом

В Канаде законодательство, касающееся разведения и содержания потенциально опасных пород собак, даже более строгое, чем в США. Ограничения действуют по меньшей мере в 250 канадских населенных пунктах. В 2016 году в Монреале был принят полный запрет на содержание питбулей. Документ подписали после того, как собака загрызла 55-летнюю женщину. Те, у кого на момент вступления закона в силу уже были собаки этой породы, должны были получить от властей специальное разрешение и оформить документы в течение полугода. В самой провинции Квебек подобные меры приняты в 90 городах.

Владельцам, зарегистрировавшим своих питомцев, предписано всегда гулять с животным в наморднике и на коротком поводке. Спускать собаку с поводка можно лишь на территории, огороженной забором выше 2 м. В Онтарио тотальный запрет на питбулей действует с 2005 года. Причем он включает даже транспортировку собак через эту провинцию.

Власти Великобритании различают степень потенциальной опасности собаки не по породе, а по группам. То есть под запретом могут оказаться не только собаки четырех указанных пород, но и те, которые имеют схожие характеристики.

Члены парламента Великобритании тем не менее не столь единодушны насчет закона об опасных собаках, принятого еще в 1991 году. По мнению председателя правительственного комитета по экологии, пищевой промышленности и сельскому хозяйству Нила Пэриша, принятый закон приводит к умерщвлению сотен собак, не представляющих угрозу для человека, в то время как проблема нападений в целом не решается. По данным, которые приводит член парламента, с 2005 года число инцидентов с участием собак выросло на 81%.

«Существующие законы и запрет на определенные породы не остановили растущую волну травм и смертей в результате нападений собак. Дети и взрослые страдают от ужасных травм, многих из них можно избежать. Это недопустимо, — рассказал Пэриш в беседе с The Independent. — Общественность должна быть защищена, и поэтому мы призываем к полномасштабному пересмотру существующих стратегий по контролю за собаками».

По закону приюты не имеют права содержать собак из запрещенного списка. В случае если такая собака потеряется и хозяина не удастся найти — ее будут вынуждены усыпить вне зависимости от того, проявляет она агрессию или нет.

Получить разрешение на владение собакой из списка потенциально опасных пород можно только с разрешения суда. В общественных местах собака всегда должна быть в наморднике и на поводке. Хозяин обязан зарегистрировать животное и платить страховые взносы, а также сделать питомцу татуировку, чипировать и стерилизовать. Для таких пород, как японская акита-ину, действуют более строгие правила выгула и регистрации. Несмотря на фотогеничную милую внешность, эти собаки отличаются своеобразным темпераментом и реакцией на агрессию, что не удается купировать без должной тренировки. К слову, разведение таких собак, как в фильме «Хатико», строго ограничено еще в четырех странах мира. За минувший год было зарегистрировано как минимум семь случаев нападения этих собак на людей.

Поведенческий тест

Европейские страны также не славятся лояльностью по отношению к владельцам потенциально опасных пород собак. Разрешение на такую собаку получить порой сложнее, чем на оружие. В Германию запрещено ввозить питбультерьеров, стаффордширских терьеров, американских стаффордширских терьеров, бультерьеров и метисов этих пород.

За нарушение владельца ждет высокий штраф, а также наказание вплоть до лишения свободы. Исключение составляют служебные собаки и собаки-поводыри, владельцам которых необходимо получить разрешение.

С-1 Фото: Global Look Press/dpa/Roland Weihrauch

Каждая федеральная земля Германии вправе дополнять список собак, запрещенных для содержания. Как правило, земли вводят список пород собак, которых разрешено держать хозяевам, которые подтвердили свою компетентность в их содержании и воспитании. Для этого хозяин вместе с собакой проходят тест, во время которого за поведением животного наблюдают кинологи.

Владелец собаки также обязан платить повышенный налог на собаку и страховку на случай, если собака окажет вред другому человеку. Выгуливать таких собак может только совершеннолетний человек, держа питомца на поводке и в наморднике. В нескольких регионах таких списков нет, но признать потенциально опасной могут любую собаку, которая проявляет повышенную агрессию.

На поводке и с намордником

Предложенный в России закон не вводит никаких строгих запретов для владельцев собак потенциально опасных пород. Им всего лишь нужно будет гулять с собакой в наморднике и на поводке. Это требование продиктовано правилами безопасности и многочисленными инцидентами, связанными с нападением животных на людей. При этом вопросы регулирования разведения таких собак, их обязательной стерилизации и чипирования пока не обсуждаются. Достаточно часто хозяева стаффордов, амстаффов, питбулей отдают питомцев в приюты из-за невозможности с ними справиться.

В список, одобренный правительством, вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака.

В тот же день, когда перечень был утвержден, в Стерлитамаке питбуль, гулявший без поводка и намордника, набросился на трехлетнюю девочку. Оттащить пса от ребенка пытались сразу шесть прохожих. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с рваной раной бедра. Хозяин собаки в момент нападения угрожал очевидцам, снимавшим видео, и, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. К слову, запрещенные во многих странах мира питбультерьеры в список потенциально опасных не вошли.

Стать владельцем питбуля или ротвейлера может фактически любой гражданин страны, в том числе несовершеннолетний, судимый, имеющий заболевание психики, алкогольную или наркотическую зависимость. Логичным шагом могло бы стать и повышение требований к хозяевам таких животных, а также ограничение круга лиц, которые могут содержать их дома. По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, владельцам следовало бы проходить курсы безопасного выгула собак.

«Мы, к сожалению, знаем случаи, когда от нападения собак серьезно страдают и взрослые, и дети, иногда это сопровождается увечьями, которые делают людей инвалидами. Считаю, что мера ответственности хозяев собак опасных пород должна быть соизмерима с такими последствиями », — пояснила Кусайко.

Сенатор Олег Морозов настаивает на введении строгой регламентации для владельцев всех крупных пород собак. По его словам, «серьезные» породы требуют к себе соответствующего подхода, а проблемы в поведении зачастую связаны с тем, что собакой не занимаются.

«Беда в том, что, как только эта тема начинает обсуждаться, так называемые зоозащитники встают на дыбы. Собак, безусловно, надо любить. Но не в ущерб людям», — резюмировал Морозов.