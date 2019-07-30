Зоопсихолог раскрыла причину потенциальной опасности собак

Собаки становятся опасны не из-за своей породы, а из-за неправильного воспитания, рассказала «Известиям» зоопсихолог, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Марианна Гладких.

Ранее 29 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 потенциально опасных пород собак. В документе отмечается, что эти виды обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы» и представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

Также это собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

«В ряде стран от подобного списка отказались, потому что поняли: вопрос всегда не в cамой породе, а в ответственности хозяина», — сказала Гладких.

По ее словам, социальная адекватность — это первое требование для пород собак, которые кинологи специально выводят.

«Это должны быть животные, у которых отсутствует немотивированная агрессия к человеку. Животные, которые изначально обладают правильной уравновешенной психикой», — подчеркнула эксперт. Она добавила, что включение в список некоторых пород может привести к неожиданным проблемам.

С 1 января 2020 года запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением огороженной территории, принадлежащей их владельцу.

«С другой стороны, те же волчьи–собачьи гибриды, которые получены были в Пермском питомнике ведомственном, они же были предназначены для выполнения служебных функций. Как они могут выполнять свои функции, находясь всё время в наморднике?» — заключила зоопсихолог.

Ранее в июле сообщалось, что ряд профильных министерств в России предложил расширить перечень потенциально опасных пород собак до 35 пунктов с 13.

В марте МВД собиралось внести в список 69 пород собак, которых нельзя будет выгуливать без поводка и намордника, однако позже сократило его до 13 позиций из 12 пород и отдельного пункта для метисов.