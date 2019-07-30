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Правительство России утвердило перечень потенциально опасных собак

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее перечень из 12 пород собак, признанных потенциально опасными. Документ размещен на сайте кабмина во вторник, 30 июля.

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Опасными признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси этих пород.

Выгул таких собак без намордника и поводка запрещается за исключением случаев, когда потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

11 июля сообщалось, что ряд профильных министерств в России предложил расширить перечень потенциально опасных пород собак до 35 пунктов с 13.

В марте МВД собиралось внести в список 69 пород собак, которых нельзя будет выгуливать без поводка и намордника, однако позже сократило его до 13 позиций из 12 пород и отдельного пункта для метисов.

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