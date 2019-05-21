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Ученые заявили о генетической природе любви к собакам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Решение завести собаку часто обусловлено генетически. Такие результаты показало исследование, проведенное группой ученых из Швеции и Великобритании.

Исследования проводились статистическим методом на близнецах, живущих в Швеции. Ученые исследовали более 35 тыс. пар и выяснили, что среди однояйцевых близнецов (они генетически полностью идентичны) собак обычно заводили либо оба, либо никто.

У разнояйцевых близнецов (у них разные генетические наборы, похожие не больше, чем у обычных братьев и сестер) такой зависимости нет, собаку часто заводит только один из двоих, пишет журнал Nature.

Эти данные позволили ученым предположить, что за решение завести собаку во многом отвечает генетическая предрасположенность.

В апреле ученые из Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак чаще всего имеют более крепкое здоровье, чем хозяева кошек и других животных. Причиной стала, в частности, высокая физическая активность — собачники проводят на улице на 64% больше времени, чем те, кто держит других животных или не имеет домашних питомцев.

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