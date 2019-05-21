Россияне стали чаще называть собак в честь героев «Игры престолов»

Россияне часто называют собак именами греческих богов и киногероев. Об этом рассказал глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По данным Единой родословной книги РКФ, в топ-10 популярных кличек входят Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория, передает агентство городских новостей «Москва».

В последние два года собак стали называть в честь героев сериала «Игра престолов». Эти клички нельзя назвать самыми популярными, однако в России десять собак, которых зовут Арья, пять Джонов Сноу и по три Шаи и Сансы, рассказал Голубев.

В январе был проведен опрос среди пользователей Сети о самых популярных кличках питомцев.Выяснилось, что собак в России чаще всего зовут Боня. Также популярны Джесси, Арчи, Джек и Рэкс.