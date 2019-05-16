Названы лучшие породы собак для защиты человека

Лучшими породами собак для защиты человека и охраны имущества являются среднеазиатская и кавказская овчарки. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что существует целый ряд пород, которые изначально и в процессе современной селекционной работы отбирались с учетом их инстинктов охраны территории и хозяев.

«Яркими примерами являются отечественные среднеазиатская и кавказская овчарки. Нужно знать, что собаки этих пород склонны к принятию самостоятельных решений как в отсутствие, так и в присутствии хозяев. Именно поэтому они в обязательном порядке должны проходить курс дрессировки», — цитирует кинолога «РИА Новости».

Голубев подчеркнул важность правильной дрессировки, которая научит собак распознавать ситуации, когда стоит проявлять агрессию, а когда нет.

Лучше всего поддаются дрессировке и слушают хозяев, по его словам, служебные породы собак — немецкая и бельгийская овчарки, ротвейлеры, лабрадоры, спаниели.

«Все они отличаются неприхотливостью, хорошим здоровьем, выносливостью, высокой обучаемостью, твердым характером, уверенностью в себе и бесстрашием», — пояснил кинолог.

В марте в МВД составили список потенциально опасных пород собак.