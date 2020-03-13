Синоптики пообещали москвичам снежные выходные

В Метеобюро Москвы рассказали, что вечером в субботу в столице ожидается снег, который будет идти и в ночь на воскресенье. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказала главный специалист службы Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее «неблагоприятной и неожиданной» погода будет 15 марта. Утром этого дня установится временный снежный покров.

«Снег особенно таять не будет, потому что температура ожидается около ноля градусов. Поэтому сутки с небольшим снежный покров в Москве продержится», — цитирует синоптика RT.

При этом Позднякова отметила, что в последующие дни «интенсивные осадки сойдут на нет», но холодная погода сохранится, сообщает телеканал «360».

«В ночные часы возможно понижение температуры до -5 градусов. Ожидается, что дневная температура не превысит отметку 0 градусов», — добавила она.

В выходные также сохранится сильный ветер, ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Ранее в этот же день синоптики прогнозировали в Москве на пятницу небольшой дождь и ветер с порывами до 20 м/c, сообщает «Федеральное агентство новостей». Атмосферное давление в столичном регионе составит 731 мм ртутного столба.

13 марта в Московском регионе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Местами его порывы могут достигнуть 20–25 м/с, пишет «Газета.ру».