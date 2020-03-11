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Синоптики спрогнозировали облачную погоду с сильным ветром в Москве в выходные

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Облачная погода с сильным ветром и снегом ожидается в Москве в выходные. Об этом 11 марта заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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«В выходные дни погода будет холоднее, чем та, что мы наблюдаем сейчас в столичном регионе. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но всего на 1–2 градуса. Мы ожидаем, что в преддверии выходных погода будет довольна ветреная, но относительно теплая, дневная и ночная температуры будут положительными», — передает ее слова «РИА Новости».

В субботу и воскресенье ночью температура воздуха будет чуть меньше нуля градусов. Днем в воскресенье в городе температура тоже будет около нуля. Не исключено, что в ночь на 15 марта пойдет снег, который небольшим слоем ляжет на землю, но быстро растает. Атмосферное давление все дни будет в районе 733–735 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы.

В дальнейшем атмосферное давление будет повышаться. Также к небольшому похолоданию и осадкам прибавится сильный ветер. Самый сильный ожидается в пятницу, 13 марта — до 20–23 метров в секунду.

«Не исключено, что на следующей неделе уже погода будет более комфортной. Осадки постепенно прекратятся, погоду будет определять антициклон, и в ночные часы если температура еще останется слабо отрицательной, то дневная температура вновь начнет расти и будет колебаться в пределах 5…7 градусов», — сказала Позднякова.

Ранее, в среду, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в воскресенье в Москве может пройти небольшой снегопад.

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