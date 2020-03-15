Горячо начали: в России сообщили о раннем пожарном сезоне и появлении первых палов

В России начался сезон природных пожаров — с неблагоприятными прогнозами выступил Росгидромет. Ранее о том, что уровень пожарной опасности может быть превышен многократно, сообщили в Рослесхозе . Ситуация усугубляется прошедшей теплой и бесснежной зимой: недостаток влаги может привести в том числе к увеличению торфяных пожаров. Эксперты предупреждают, что для того, чтобы не допустить развития ситуации по драматическому сценарию, нужно принять все меры предосторожности — в том числе свести к минимуму палы травы, которые традиционно устраивают в загородной местности весной. Подробнее о предстоящем сезоне и о том, чем опасна горящая трава и как с ней справиться, — в материале «Известий».

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О том, что пожароопасный сезон в России в этом году наступил на месяц раньше, чем в 2019-м, сообщили в Росгидромете. По данным службы, на юге России уже были зафиксированы высокий и средний уровень опасности (в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее). В ближайшее время пожары могут распространиться и на территории Ставрополья, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Уровень пожарной опасности весной 2020-го, вероятнее всего, превысит многолетние показатели в семи федеральных округах , предупредили в конце февраля в Рослесхозе. В частности, в апреле в зоне риска окажутся восточная часть Республики Тыва, юг Бурятии и Приморского края, юг Забайкальского края и юго-западная часть Иркутской области, а также территории некоторых областей Приволжского и Центрального федеральных округов, включая Московскую область.

Горячо-3 Дым от лесных пожаров в Красноярском крае

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сезон природных пожаров в России уже начался, сейчас пожары приходятся в первую очередь на юг, где горят Краснодарский край и Воронежская область, а также на юг Дальнего Востока, в частности Приморский край , рассказал «Известиям» директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Андрей Щеголев.

— Пожары традиционно начинаются в конце февраля — начале марта, но текущий масштаб говорит о том, что если динамика сохранится, то летом ситуация с пожарами может быть очень сложной. Сейчас огнем уже пройдено 83 тыс. га, из них лесных площадей — 23 тыс. га. Для начала марта это очень много, — отметил эксперт.

К раннему началу пожарного сезона привела аномально теплая и бесснежная зима. Ситуация усугубляется тем, что из-за небольшого запаса влаги в почве возрастает риск возникновения торфяных пожаров , объясняет руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин.

Маленькая угроза для большого леса

Причиной возникновения большинства природных пожаров является человеческий фактор, и прежде всего пал травы , напоминают эксперты. При этом в ряде регионов уже сообщается о первых случаях: некоторые из них были зафиксированы еще в конце февраля, с начала марта подобные сообщения появлялись в том числе в региональных СМИ Читы, Ингушетии, Хакасии.

— Проблема травяных палов — в том, что их опасность часто недооценивают. Горящая трава часто воспринимается как что-то маленькое и нестрашное. Но это совсем не так, потому что на травяном пале легко можно погибнуть. Кроме того, они становятся причиной других пожаров — торфяных, лесных, от них загорается человеческое жилье , — перечисляет Анна Барне, руководитель программы помощи погорельцам «Феникс» от фонда «Лавка радостей».

Большинство из этих пожаров — как, например, торфяные или лесные — намного более масштабны и сложны в тушении, чем сами палы.

Поля с сухой травой чаще всего находятся на пограничной территории, между лесными зонами и населенными пунктами, что создает угрозу одновременно и для населенных пунктов, и для обитателей дикой природы .

Горячо-2 Сотрудники МЧС тушат горящую траву в Новгородской области Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Нередко люди полагают, что, сжигая траву, они могут помочь природе, но в действительности ситуация обратная. Огонь в полях уничтожает насекомых и грызунов, которые служат пищей для других животных и птиц, приводя к существенному обеднению экосистем, из-за золы, попавшей в воду, страдают даже нерестилища, обращают внимание эксперты.

В прошлом году именно травяные палы стали причиной катастрофических пожаров в Забайкалье, где в середине апреля из-за сильного ветра, поднявшегося в степи, огонь только за несколько суток уничтожил около сотни жилых домов , напоминает Анна Барне.

— Ровно год назад я как руководитель программы помощи погорельцам вместе с «Гринпис» приезжала в Забайкалье и видела жуткие последствия, полностью выгоревшие населенные пункты. Сложно в уме вообразить стену огня, которая просто идет на населенный пункт и оставляет от него руины, — рассказывает она.

Среди тех, кто обращается в «Феникс», немало погорельцев, лишившихся жилья после того, как они не справились с огнем, сжигая мусор или траву. Например, из-за изменившейся силы или направления ветра. Чаще всего такие случаи происходят именно весной, когда люди начинают готовить землю или расчищать участки.

Штрафы и Уголовный кодекс

В России пал травы официально запрещен. По закону поджог травы может квалифицироваться как нарушение правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) — штраф составляет 1–1,5 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. Если пал проводился на фоне объявленного противопожарного режима, штрафы увеличатся примерно вдвое — до 4–5 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно. За поджог травы, который привел к повреждению или уничтожению лесных насаждений или гибели людей, может грозить уголовное наказание в рамках ст. 261 УК РФ («Неосторожное обращение с огнем»).

О рисках, связанных с поджогами травы, также регулярно предупреждают экологи, представители лесной отрасли и сами пожарные, однако людей это по-прежнему не останавливает, обращают внимание эксперты.

Чтобы избежать травяных пожаров, МЧС просит владельцев загородных домов держать специально подготовленную емкость с водой, скосить прошлогоднюю траву вокруг своего участка и сжигать мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса и заборов, а в условиях штормового предупреждения или при сильном ветре не проводить пожароопасные работы вовсе.

При обнаружении огня сотрудники экстренных служб просят немедленно обратиться по телефону 112. Если огонь угрожает жилью, нужно эвакуировать всех, кто не может оказать помощь при тушении, и, если возможно, попытаться потушить огонь своими силами.

Если вы видите любой пожар — горящую обочину дороги, горящее поле с сухой травой, горящие тростниковые заросли — нужно сообщать об этом пожарным, звонок займет не больше нескольких минут, напоминает Григорий Куксин.

Горячо-1 Учения по ликвидации лесных и торфяных пожаров в Подмосковье Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Если вы точно не уверены, какая это категория земли и кто за нее отвечает, можно позвонить по единому телефону экстренных служб 112. Вы расскажете диспетчеру единой дежурной диспетчерской службы о том, что вы видите, он задаст уточняющие вопросы и примет решение о том, кому передать этот вызов. Если вы понимаете, что есть угроза лесу, можно звонить по единому бесплатному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00, — рассказывает эксперт.

Также об обнаружении огня можно сообщить через приложение «Берегите лес».

В ожидании прибытия пожарных взрослые люди могут попытаться справиться с ним самостоятельно — но только если чувствуют, что к этому готовы. Профессиональные пожарные «захлопывают» травяные палы специальными хлопушками — их можно приобрести заранее, изготовить из подручных материалов или просто заменить предметами, которыми можно интенсивно хлопать по траве, чтобы сбить огонь , рассказывает Анна Барне. Кроме того, если есть возможность, можно залить такой пожар водой, пока он не перекинулся на жилые строения или на лесной массив — после этого справиться с ним будет значительно сложнее.

В то же время необходимо помнить, что травяные палы опасны и могут приводить к травмам и гибели людей , напоминает Григорий Куксин. Поэтому до того, как пытаться потушить огонь, необходимо убедиться, что вы подготовлены к тушению (получить такую подготовку можно в том числе на специальных курсах, предназначенных для добровольцев) и на вас одежда без синтетики .

К тушению пожара нельзя приступать в состоянии алкогольного опьянения, не стоит также привлекать к нему несовершеннолетних. Безопасной зоной при травяном пожаре остается выгоревшая земля — там можно оставаться, если необходимо, например, сориентироваться в ситуации.

Пройти с минимальными потерями

Сравнивать начало текущего года с аналогичным периодом 2019 года, который в итоге запомнился масштабными пожарами, охватившими несколько миллионов гектаров леса, пока сложно. Однако уже можно сказать, что если динамика будет сохраняться, к лету огнем могут быть охвачены очень большие площади , говорят эксперты.

По итогам прошлого года в стране постарались усилить меры по предотвращению природных пожаров и борьбе с ними — было увеличено финансирование этого направления, кроме того, принято решение о сокращении так называемых зон контроля, на которых региональные власти могли не тушить огонь. В феврале 2020-го глава Рослесхоза Сергей Аноприенко объявил, что в ведомстве подготовили указ, по которому такие зоны будут ликвидированы вовсе.

Однако если в этом сезоне ситуация начнет развиваться по негативному сценарию, принятых мер может оказаться недостаточно — в том числе из-за того, что площади тушения увеличатся намного заметнее, чем объемы направленных на это средств , полагает Андрей Щеголев.

Горячо Вертолет Ми-8 во время тушения пожаров в Сибири Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Позитивным моментом является сокращение площадей зон контроля. В то же время это означает, что площади, на которых будет производиться непосредственно тушение, увеличатся, соответственно, увеличатся затраты. При этом финансирование было увеличено на 6% по сравнению с предыдущим годом, этого может оказаться недостаточно, —считает эксперт.

Помимо средств, которые направляются на тушение пожаров из бюджета, часть денег также заложена в рамках национального проекта «Экология». Они предназначены для закупки необходимой техники. Однако потребуются также средства на обеспечение техники топливом и оплату работы людей, которые будут ею управлять, напоминает собеседник издания.

Несмотря на ранее начало сезона и неблагоприятные природные факторы, пока еще можно не допустить распространения огня, напоминает Григорий Куксин.

— Весной все пожары рукотворные. Если не будем поджигать траву, если будем вызывать пожарных и помогать им, если будем выявлять торфяные очаги на ранних стадиях, можем даже эту аномальную и опасную весну пройти с минимальными потерями, — заключает он.