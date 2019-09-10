Малой кровью: почему лесам позволяют гореть

Ситуация с лесными пожарами в России стабилизировалась. В пиковый период площадь возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке была в 10 раз больше, чем сейчас, сообщил врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов. После истерии вокруг заявления чиновников о нецелесообразности тушения чиновники пообещали пересмотреть механизм выделения и работы с зонами контроля. Действительно ли власти могут не следить за пожарами на этих участках, а также как подобная система работает в других странах, разбирались «Известия».

«Суммарная площадь пожаров достигала 3 млн га в сутки. Обстановка была очень сложная, но ее удалось стабилизировать благодаря привлечению всех резервов, которые есть у Рослесхоза, работе МЧС и Минобороны», — сказал в интервью «РИА Новости» врио главы Рослесхоза в четверг, 5 сентября. Сейчас, по его словам, площадь пожаров оценивается в 270 тыс. га. Осенью возможна новая череда возгораний, но они будут несоизмеримы по масштабам с летними.

Лесные пожары стали, пожалуй, самой резонансной темой лета 2019 года. В Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае и Якутии из-за природных возгораний был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Возмущение общественности вызвали заявления ряда чиновников об экономической нецелесообразности тушения пожаров в отдаленных лесах, входящих в так называемые зоны контроля. Федеральные и региональные власти теперь намерены пересмотреть их границы.

Вопрос о тушении лесных пожаров сводился исключительно к экономической целесообразности — выгодно тратить на них деньги или нет? И такой подход ошибочен, полагают специалисты. Сибирские пожары на ряде участков было попросту невозможно тушить какими-либо средствами. И с этой проблемой регулярно сталкиваются не только в России.

Рекордные площади лесных пожаров были зафиксированы не только в Сибири, но и в Амазонии. Причем если в России пожароопасный сезон почти завершился, то в Бразилии, Боливии и Перу он еще в разгаре.

В США тоже сталкиваются с аналогичными проблемами. В прошлом году порядка 115 тыс. га леса выгорело в только в Калифорнии, годом ранее — порядка 100 тыс. га. В 2011-м огонь охватил более 1,9 млн га леса в Аризоне. Причиной первого пожара тогда, по данным американских СМИ, был непотушенный костер. На тушение прошлогодних калифорнийских пожаров власти США потратили рекордную сумму в $3,14 млрд, что сильно превысило плановые затраты.

Абсолютное большинство лесных пожаров происходит по вине человека — порядка 95% от общего числа. Эта цифра в России не меняется на протяжении по меньшей мере 10 лет. С отдаленными территориями, где исключено антропогенное воздействие, история другая. Тушить или не тушить пожары в таких лесах — вопрос не только экономический, но и экологический, поскольку возгорания из-за гроз остаются естественным толчком для развития экосистем в природе.

«Лесные пожары возникали в одних и тех же районах Земли и миллионы лет назад и будут полыхать в будущем, — говорит доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ Владимир Сывороткин. — Примерно так же [без влияния человека] возникают лесные пожары в США, Австралии и Канаде».

В Канаде, где в июне из-за лесных пожаров эвакуировали более 9 тыс. человек, десятилетиями тушили все пожары, несмотря на огромные траты. Подход начал меняться в 1970-х, когда специалисты пришли к выводу, что тушить в ряде случаев попросту нежелательно. На сегодняшний день в канадском законодательстве есть такая опция, как полное невмешательство. Однако тушение пожаров все равно обходится дорого — эта сумма достигала $756 млн за последние 10 лет.

В приоритетные области защиты входят леса близ населенных пунктов и зон отдыха, ценные коммерческие леса. Парки дикой природы, заповедники, а также отдаленные леса в нее не входят — эти территории сосредоточены на севере страны. Решение тушить или не тушить принимается с учетом различных моделей оценки, учитывающих как возможный срок и масштаб распространения огня, так и влияние на животных.

Режима реагирования на такие пожары два: полный и модифицированный. Первый вариант предполагает незамедлительные работы по локализации и ликвидации огня, а второй — то же самое, но при превышении допустимых показателей распространения огня. Кроме того, существует такой вариант, как контролируемое реагирование в зависимости как от экономических, так и экологических расчетов на отдаленных территориях. В этом году, по данным на начало августа, режим полного реагирования применялся на площади 930 тыс. га из 1,73 млн га, пройденных огнем.

«Как и в России, многие лесные пожары в Канаде горят в очень удаленных местах, где нет дорог и доступа людей. Контролировать такие пожары почти невозможно, поэтому в некоторых северных регионах, где пожары не представляют риска для людей и инфраструктуры, за пожарами ведется наблюдение без их активного подавления», — рассказывал старший научный сотрудник Лесной службы Канады Вернер Курц.

Такого же принципа придерживаются в Австралии, Мексике и Новой Зеландии. В США также еще несколько десятилетий назад пришли к выводу, что попытки устранить абсолютно все лесные пожары могут сделать только хуже. На откуп природе отдаются лесные пожары в ряде заповедников. Если риски слишком большие, то допускается тушение вручную. В частности, к неохраняемым территориям относится 100 тыс. га территории Аляски.

В США и Канаде централизацией сил для тушения лесных пожаров занимаются в основном региональные профильные ведомства, в России эта функция возложена на Рослесхоз. Он создает и управляет штабом по координации деятельности по тушению лесных пожаров, который следит за лесопожарной обстановкой, а также тем, какие решения принимают в регионах для тушения пожаров.

Российская система выделения зон контроля, в которых практически нет технической возможности тушить пожары (в лучшем случае — только с помощью авиации), больше всего похожа на канадскую. Площадь лесного фонда в России оценивается в 1,146 млрд га, из них зоны контроля занимают более 600 млн га в 23 субъектах Федерации. Еще в июле глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными ведомствами пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров, чтобы снизить угрозу их перехода на населенные пункты.

Есть три причины отказаться от тушения пожаров. Во-первых, это отсутствие угрозы населенным пунктам и объектам экономики, во-вторых, отсутствие технической возможности привлечь пожарных и спецтехнику. Чтобы увеличить технические возможности тушения, руководитель Минприроды предлагает создать лесную охрану в дополнение к лесному надзору, взять в штат «Авиалесоохраны» еще 1 тыс. сотрудников и закупить для тушений дополнительные 12 воздушных судов. Третья причина отказа от тушения включает формулировку, из-за которой и поднялась волна критики этим летом — соответствие прогнозируемых затрат на тушение прогнозируемому урону. Расчет потенциального ущерба, однако, включает в себя оценку и вреда биосистеме (в том числе животных), и вложений в последующее восстановление. А когда пожар возникает около населенного пункта, вариантов нет — меры принимаются незамедлительно.