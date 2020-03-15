Синоптики рассказали о погоде в конце марта в Москве

Во второй половине марта температура воздуха в Москве будет ниже, чем в первой, потепления не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 15 марта.

«В течение следующей недели температура будет около нуля до четверга (19 марта. — Ред.). Затем немного потеплеет, но уже в выходные (21–22 марта. — Ред.) ожидается очередное похолодание», — сказал он ТАСС.

Температуру в начале марта специалист оценил как аномальную, не соответствующую климатической норме. До конца месяца жителей столицы «ждет почти нормальная погода», добавил Вильфанд.

Накануне, 14 марта, столицу накрыло мартовской метелью, а ночью столбики термометров опустились до –7 градусов. Ожидается, что снежный покров продержится около суток.

В воскресенье, 15 марта, в Москве днем ожидается –3…–1 градуса и порывистый ветер. В ночь на понедельник похолодает до –9 градусов. До утра 16 марта в столице объявлен «желтый» уровень опасности. Такую погодную обстановку ранее в метеобюро назвали «неблагоприятной и неожиданной».