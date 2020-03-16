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Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.

По его словам в ближайшее время заморозки придут в Краснодарский край, Адыгею, Крым и на запад Ставрополья, где ранее стояла температура выше плюс 20 градусов. При этом осадков не будет, передает «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что «невероятно теплая погода» будет в Новосибирске, Омске, Томске и Красноярске.

«Днем там прогнозируется от 4 до 10 градусов тепла — это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов», — сообщил специалист.

Ранее Вильфанд сообщил, что всю предстоящую неделю погода в столице будет почти соответствовать климатической норме. В четверг, 19 марта, москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.

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