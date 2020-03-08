Рекорд тепла для 8 марта установлен в Москве ранним утром

За всю историю метеонаблюдений ранее утро 8 марта в Москве стало самым теплым, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

В 5 часов утра температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила +8,5 градуса. Предыдущий рекорд в этот день был зафиксирован в 2014 году, тогда температура воздуха поднялась до отметки +8,3 градуса.

Днем 8 марта температура составит +7…+9 градусов, будет облачно, местами небольшие осадки. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

7 марта сообщалось, что в течение почти всей следующей недели температура воздуха в Москве будет значительно выше нормы. «Нормально-ненормальная погода, к которой мы уже привыкли. Обычная, скучная и уж очень теплая — 8–10 градусов примерно в течение пяти-шести дней», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.