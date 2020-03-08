Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

В воскресенье, в Международный женский день 8 Марта, в столичном регионе воздух прогреется до 10 градусов тепла. Соответствующий прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве столбики термометров будут колебаться в промежутке +8...+10 градусов. После захода солнца температура понизится до +1...+3 градусов. Ожидается облачная погода и осадки в виде небольшого дождя, который станет самым слабым за прошедшую неделю. Ветер южный, северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба. Влажность воздуха будет равняться 88%.

В Подмосковье показатель температуры в течение дня будет на отметке 6–11 градусов тепла. В ночь на понедельник обещают похолодание до 0 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал потепление в Московском регионе со следующей недели.