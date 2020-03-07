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Вильфанд пообещал москвичам ненормально теплую погоду на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве температура воздуха будет значительно выше нормы в течение почти всей следующей недели, сообщил в субботу, 7 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Нормально-ненормальная погода, к которой мы уже привыкли. Обычная, скучная и уж очень теплая — 8-10 градусов примерно в течение пяти-шести дней», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что для московского региона такая погода в начале весны выше климатической нормы на 8-10 градусов.

По информации Гидрометцентра, днем 9 марта в Москве будет от +6 до +8 градусов, 10 и 11 марта — от +5 до +10, 12 и 13 марта — +6…+11 и +7…+12 соответственно.

6 марта в Москве повторился температурный рекорд 1995 года. Воздух на главной московской метеостанции в районе ВДНХ прогрелся до +6,4 градусов. В метеобюро добавили, что весна в Москве началась с температуры, которая на восемь градусов теплее климатической нормы.

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