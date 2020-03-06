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Синоптики рассказали о пасмурной погоде и дожде в Москве 6 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В пятницу, 6 марта, в Москве ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, а столбики термометра достигнут отметки +10 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу, днем в столице воздух прогреется до 8-10 градусов тепла. Ожидается южный ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Влажность воздуха составит 83%, атмосферное давление - около 746 мм ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в Подмосковье температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов. В ночь на субботу ожидается похолодание до +2.

Ранее 5 марта руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос», в котором ведущий сотрудник Евгений Тишковец рассказал об идеальной погоде летом, назвав ее «малиновой».

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