Синоптики пообещали идеальное лето в 2020 году

Погода летом 2020 года будет идеальной для людей. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура в каждом месяце лета будет превышать климатическую норму. Синоптик назвал его «малиновым», так как окрас прогностических температурных карт имеет цвет малины.

«<…> Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — цитирует Тишковца «Газета.ру».

Аномальное повышение температуры будет наблюдаться и всю весну. По словам Тишковца, в марте градусники поднимутся на три-шесть делений выше климатической нормы, в апреле — на два-три, а в мае — на один-два.

Синоптик также отметил, что повышение температурного фона в начале марта этого года — это исторический рекорд, который, по его словам, будет для москвичей не последним. В первом месяце весны ожидается сразу три рекордных повышения температуры. Так, 8 марта столбики термометров поднимутся до +11°C.

Ранее 5 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая зима в стране в 2020 году может быть не связана с глобальным потеплением. По его словам, выяснить причины повышения температурного фона ученые смогут только через полтора-два года.