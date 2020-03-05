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Температура в Крыму побила рекорд 1925 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В Крыму 4 марта был побит температурный рекорд 1925 года. Об этом 5 марта заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температурный рекорд 95-летней давности побит в Симферополе. Если 4 марта 1925 года столбик термометра поднялся там до 21,3 градуса, то сегодня температура воздуха составила 26,6 градуса тепла», — приводит слова синоптика телеканал «Звезда».

Позднее в Симферополе столбики термометров поднялись до отметки +27,4 градуса, что также является новым рекордом. В Севастополе температура воздуха составила +28,6 градуса, и этот показатель побил рекорд 1962 года. Как отмечает сайт kp.ru, за погодой в Крыму наблюдают с 1916 года.

4 марта сообщалось, что в 2020 году подешевели путевки в Крым. Цены на майские праздники снизили на 18%, на летние туры — на 6%.

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