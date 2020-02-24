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Текущая зима стала самой теплой за 140 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал нынешнюю зиму самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом 24 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова метеоролога.

Ученый отметил, что столбики термометров показывали высокую отметку на протяжении всего зимнего периода. Он отметил, что средняя температура установит рекорд за все 140 лет, в течение которых ведутся метеонаблюдения, и вряд ли подобное сможет повториться в ближайшие годы. Точные данные будут опубликованы в начале марта.

До настоящего времени рекорд тепла принадлежал зиме 1961 года. Тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза.

Кроме того, Вильфанд высказывался о связях погоды зимой и летом, а 20 февраля рассказал о приходе ранней весны на территорию России.

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