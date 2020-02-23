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Москвичей предупредили о возможных резких колебаниях давления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В течение последней недели февраля в Москве и Московской области могут наблюдаться сильные колебания атмосферного давления, которые называются «барической пилой». Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в воскресенье, 23 февраля.

Отмечается, что на ближайшей неделе в столице во все дни, кроме вторника, 25 февраля, будет похолодание и осадки в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя, а также порывистый ветер.

В ночное время, по словам сотрудников «Фобоса», будут заморозки, а днем — слабые оттепели. В результате на дорогах может возникнуть гололед.

«Прогнозируются и резкие колебания атмосферного давления — «барическая пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — говорится в сообщении на сайте «Метеовести».

Ранее 23 февраля синоптики в центре «Фобос» сообщили, что тепло придет в Россию в начале марта, однако позже может наступить кратковременное похолодание. «Настоящая» весна, предположительно, наступит в российской столице в 20-х числах месяца.

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