Прямой эфир
Сюжет:

Метеорологи опровергли прогноз о холодном лете после теплой зимы

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метеорологи назвали прогноз климатолога Андрея Киселева о том, что после аномально теплой зимы лето будет холодным, несостоятельным. По словам экспертов, твердой зависимости нет.

Грача вызывали: этой весной птицы прилетят раньше
Аномальное тепло может привести к увеличению потомства у пернатых

Давать прогнозы на такой отдаленный период сейчас рано, заявила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Пока даже нельзя сказать, что ждет россиян в апреле. Также она добавила, что не знает, о какой статистике говорил Киселев. После теплых зим лето далеко не всегда бывает холодным, твердой закономерности тут нет.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал прогноз «несостоятельными народными приметами». Теплая зима не говорит, что лето будет холодным. Кроме того, по прогнозам как минимум два летних месяца будут более теплыми, чем положено по климатической норме.

22 февраля ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что после аномально теплой зимы температура летом будет средней или ниже, так как природа будет стараться выровнять среднюю температуру. При этом из-за нехватки снега возможно пересыхание почвы, что плохо скажется на сельском хозяйстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вильфанд рассказал о связи между погодой зимой и летом
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020