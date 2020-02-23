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Вильфанд рассказал о связи между погодой зимой и летом

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил влияние теплой зимы на погоду летом. По его словам, статистически проследить такую связь пока нельзя. Об этом он сказал в интервью «Российской газете» в воскресенье, 23 февраля.

Тем не менее, по словам синоптика, возможно найти закономерности между дальними регионами — например, существует связь между климатом Китая и Северной Америки. Если в одном месте тепло, то в другом будет холодно.

Специалист отметил, что эти связи до конца не изучены. Примерный прогноз на лето можно будет составить в конце марта, добавил Вильфанд.

Накануне ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв заявил, что после аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.

19 февраля Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой зимы в этом году. Теплая зима в России вызвана тем, что воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона.

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