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Впервые за 140 лет в Киев не пришла метеорологическая зима

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Впервые за 140 лет метеонаблюдений в Киеве не был зафиксирован приход метеорологической зимы. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в понедельник, 2 марта.

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В течение трех зимних месяцев в украинской столице среднемесячная температура была плюсовой. Холоднее всего было 8 февраля, когда столбики термометров опустились под утро до –8,4°С, а самым теплым днем стало 2 февраля, когда максимальная температура достигла +10,7°С после полудня.

В целом среднемесячная температура февраля в Киеве составляла + 2,5°С, что на 6,7°С выше климатической нормы.

Климатологи отмечают, что впервые за 140 лет в городе не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже —10°С. Устойчивого снежного покрова также не было. В обсерватории связывают ситуацию с последствиями глобального потепления.

Метеорологическая весна началась в Киеве уже 10 февраля. Отмечается, что последний зимний месяц 2020 года занял четвертое место среди самых теплых с 1881 года.

25 февраля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прошедшая зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений.

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