Бабочки-крапивницы начали просыпаться в Красноярском крае

В Красноярском крае просыпаются бабочки-крапивницы. Их полеты уже наблюдают жители Козульского района. Впрочем, эксперты не исключают, что чешуекрылые погибнут во время новых заморозков.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, первые бабочки-крапивницы обычно просыпаются в конце марта – начале апреля. Причиной столь ранней активности насекомых стала аномально теплая зима.

25 февраля сообщалось, что в Подмосковье из-за аномально теплой погоды активизировались клещи. Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что эти насекомые могут проснуться гораздо раньше привычных сроков. Но эксперты говорят, что в это время клещи вряд ли будут кусаться.