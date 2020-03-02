Прямой эфир

Бабочки-крапивницы начали просыпаться в Красноярском крае

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае просыпаются бабочки-крапивницы. Их полеты уже наблюдают жители Козульского района. Впрочем, эксперты не исключают, что чешуекрылые погибнут во время новых заморозков.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, первые бабочки-крапивницы обычно просыпаются в конце марта – начале апреля. Причиной столь ранней активности насекомых стала аномально теплая зима.

25 февраля сообщалось, что в Подмосковье из-за аномально теплой погоды активизировались клещи. Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что эти насекомые могут проснуться гораздо раньше привычных сроков. Но эксперты говорят, что в это время клещи вряд ли будут кусаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вильфанд рассказал об «аномально нормальной» погоде в Москве в марте
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020