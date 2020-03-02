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Синоптики рассказали о пике тепла в Москве 5 марта

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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В четверг, 5 марта, температура воздуха в Москве поднимется до двухзначных показателей. Об этом в понедельник, 2 марта, ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, в столице потеплеет до +10…+12 градусов. Вильфанд отметил, что впервые с начала года температура воздуха достигнет таких показателей, пишет НСН. Потепление в город придет благодаря юго-восточному ветру. Он уточнил, что климатическая норма будет превышена сразу на 10–11 градусов. По словам синоптика, неделя будет очень теплой. В то же время он добавил, что ее скорее можно назвать нормальной с учетом столичной зимы, пишет «Москва 24».

В Гидрометцентре отметили, что в понедельник, 2 марта, и во вторник, 3 марта, в столице ожидается 4–6 градусов тепла, в среду, 4 марта — до 6–8 градусов, в четверг, 5 марта, — до 7–12 градусов тепла. В пятницу, 6 марта, прогнозируется 4–9 градусов, в субботу, 7 марта, — до 5–10 градусов тепла.

Накануне, 1 марта, в столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, пишет сайт kp.ru. 29 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также отмечал, что к 5–6 марта может потеплеть даже до 13 градусов. По его прогнозу, к 5 марта в городе должен исчезнуть снежный покров.

Ранее 2 марта сообщалось, что наибольшее отклонение от температурных норм в марте ожидается в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири. Он уточнил, что наибольшая температурная аномалия будет наблюдаться в Москве и сопредельных областях, а также в Поволжье, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях.

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