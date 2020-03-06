Вильфанд раскритиковал прогноз о «малиновом лете»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскритиковал прогноз центра «Фобос» о «малиновом лете». Об этом в четверг, 5 марта, сообщила «Газета.ру».

Ранее в этот день ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец спрогнозировал идеальную летнюю погоду в 2020 году. Синоптик назвал лето «малиновым», так как окрас прогностических температурных карт имел соответствующий цвет.

«Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это всё общие слова. В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды», — отметил Вильфанд.

По его мнению, прогноз центра «Фобос» не основывается на научных данных, поскольку авторы не ссылаются на конкретные цифры и не объясняют методологию своего прогнозирования. Вильфанд подчеркнул, что долгосрочные прогнозы делаются с вероятностью в 50%, а «всё остальное — это только шум».

Кроме того, он пообещал, что до конца марта Гидрометцентр представит свой прогноз на оставшийся весенний и весь летний периоды, однако его погрешность может составлять около 35%.

24 февраля сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (входит в структуру Росгидромета) Андрей Киселёв рассказал, что погода летом 2020 года в Москве может повторить прошлогоднюю аномальную климатическую обстановку.