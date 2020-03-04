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Власти Москвы оценили угрозу природе из-за аномально теплой погоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аномально теплая зима в столичном регионе не станет серьезной угрозой для природы. Об этом заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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«Понятно, что аномальная погода воздействует непосредственно на живой организм, на всю природу, в том числе и на человека», — сказал он в среду, 4 марта, в беседе с «РИА Новости».

По его словам, к погоде адаптируется всё живое — люди, растения, животные.

В феврале научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима-2019/20 станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. Также, по его словам, март во многих российских регионах будет аномально теплым.

По прогнозу сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, после аномально теплой зимы россиян ожидает умеренное лето.

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